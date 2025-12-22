Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gar İstasyonu'ndaki metro tahliyesine ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gar İstasyonu'ndaki metro tahliyesine ilişkin açıklama
22.12.2025
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bugün Gar İstasyonu'nda metronun boşaltılmasına neden olan olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, yangın alarmının devreye girmesiyle otomatik anons sisteminin aktif hale geldiği, bu durumun kısa süreli bir panik yaşanmasına neden olduğunu, olayın ardından detaylı inceleme yapıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gar İstasyonu'ndaki metro tahliyesine ilişkin açıklama

23:04 22.12.2025 (güncellendi: 23:06 22.12.2025)
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
ABB, Gar İstasyonu'nda metronun boşaltılmasına neden olan olayın sebebinin yangın alarmının bir kişi tarafından bilinçli olarak devreye alınması olduğunu açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bugün Gar İstasyonu'nda metronun boşaltılmasına neden olan olaya ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklamada, yangın alarmının devreye girmesiyle otomatik anons sisteminin aktif hale geldiği, bu durumun kısa süreli bir panik yaşanmasına neden olduğunu, olayın ardından detaylı inceleme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İncelemeler sonucunda, bir kişinin bilinçli şekilde yangın alarmını devreye aldığı tespit edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak hukuki tüm yollara başvurulacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."
