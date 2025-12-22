https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ankara-buyuksehir-belediyesinden-gar-istasyonundaki-metro-tahliyesine-iliskin-aciklama-1102076855.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gar İstasyonu'ndaki metro tahliyesine ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gar İstasyonu'ndaki metro tahliyesine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

ABB, Gar İstasyonu'nda metronun boşaltılmasına neden olan olayın sebebinin yangın alarmının bir kişi tarafından bilinçli olarak devreye alınması olduğunu... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T23:04+0300

2025-12-22T23:04+0300

2025-12-22T23:06+0300

metro

abb

türki̇ye

alarm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/06/1065472721_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_34e31b39c505be4b5becea59a92a6ecd.jpg

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bugün Gar İstasyonu'nda metronun boşaltılmasına neden olan olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, yangın alarmının devreye girmesiyle otomatik anons sisteminin aktif hale geldiği, bu durumun kısa süreli bir panik yaşanmasına neden olduğunu, olayın ardından detaylı inceleme yapıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/galata-koprusunde-1-ocakta-gazze-yuruyusu-duzenlenecek-1102068011.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metro, abb, alarm