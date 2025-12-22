https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ankara-buyuksehir-belediyesinden-gar-istasyonundaki-metro-tahliyesine-iliskin-aciklama-1102076855.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gar İstasyonu'ndaki metro tahliyesine ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gar İstasyonu'ndaki metro tahliyesine ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bugün Gar İstasyonu'nda metronun boşaltılmasına neden olan olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, yangın alarmının devreye girmesiyle otomatik anons sisteminin aktif hale geldiği, bu durumun kısa süreli bir panik yaşanmasına neden olduğunu, olayın ardından detaylı inceleme yapıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
23:04 22.12.2025 (güncellendi: 23:06 22.12.2025)
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bugün Gar İstasyonu'nda metronun boşaltılmasına neden olan olaya ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklamada, yangın alarmının devreye girmesiyle otomatik anons sisteminin aktif hale geldiği, bu durumun kısa süreli bir panik yaşanmasına neden olduğunu, olayın ardından detaylı inceleme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İncelemeler sonucunda, bir kişinin bilinçli şekilde yangın alarmını devreye aldığı tespit edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak hukuki tüm yollara başvurulacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."