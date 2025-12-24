Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/meteoroloji-kuvvetli-saganak-icin-saat-verdi-bolge-bolge-hava-durumu-1102140037.html
Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi: Bölge bölge hava durumu
Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi: Bölge bölge hava durumu
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde tüm bölgelerde sis etkili olacak. Sabah saatlerinde Karadeniz kıyıları ve Antalya'da... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T06:52+0300
2025-12-24T06:52+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak yağış uyarısı
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937367_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d49edfdca576aa992399f9d214c2e882.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Aralık Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop, Artvin çevreleri, Denizli'nin batısı, Konya'nın kuzey ve batısı ile bu sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sivas ve Yozgat'ta kar etkili olacakYağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Antalya'da kuvvetli yağış uyarısı varYağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ile Manisa çevreleri ve Denizli’nin batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz’in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Konya’nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel durum: Parçalı bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/akomdan-istanbul-icin-kar-alarmi-ne-zaman-kar-geliyor-1102088382.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937367_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_30d82d26f18101cc0fc901912a8fb36a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bugünkü hava durumu, bugün hava nasıl olacak, bugünkü hava durumu tahmini, meteoroloji bugünkü hava durumu, bugün yağmur var mı, bugün sağanak yağış, bugün kar yağışı, bugün sis ve pus uyarısı, bugün buzlanma ve don, i̇stanbul bugünkü hava durumu, ankara bugünkü hava durumu, i̇zmir bugünkü hava durumu, antalya bugünkü hava durumu, marmara bugün hava durumu, ege bugün hava durumu, i̇ç anadolu bugün hava durumu, karadeniz bugün hava durumu, doğu anadolu bugün hava durumu, güneydoğu anadolu bugün hava durumu
bugünkü hava durumu, bugün hava nasıl olacak, bugünkü hava durumu tahmini, meteoroloji bugünkü hava durumu, bugün yağmur var mı, bugün sağanak yağış, bugün kar yağışı, bugün sis ve pus uyarısı, bugün buzlanma ve don, i̇stanbul bugünkü hava durumu, ankara bugünkü hava durumu, i̇zmir bugünkü hava durumu, antalya bugünkü hava durumu, marmara bugün hava durumu, ege bugün hava durumu, i̇ç anadolu bugün hava durumu, karadeniz bugün hava durumu, doğu anadolu bugün hava durumu, güneydoğu anadolu bugün hava durumu

Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi: Bölge bölge hava durumu

06:52 24.12.2025
© AA / Didem MenteSağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
© AA / Didem Mente
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde tüm bölgelerde sis etkili olacak. Sabah saatlerinde Karadeniz kıyıları ve Antalya'da sağanak beklenirken Yozgat ve Sivas'ta kar yağışı etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren sağanak Ege kıyılarında da bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Aralık Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop, Artvin çevreleri, Denizli'nin batısı, Konya'nın kuzey ve batısı ile bu sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sivas ve Yozgat'ta kar etkili olacak

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Antalya'da kuvvetli yağış uyarısı var

Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bursa – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İstanbul – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
Kırklareli – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ile Manisa çevreleri ve Denizli’nin batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar – 9°C – Çok bulutlu
Denizli – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı
İzmir – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Muğla – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz’in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli
Hatay – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Isparta – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Konya’nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara – 8°C – Çok bulutlu
Eskişehir – 6°C – Çok bulutlu
Kayseri – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya – 11°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve batısı aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu – 9°C – Çok bulutlu
Düzce – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sinop – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Zonguldak – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Amasya – 10°C – Çok bulutlu
Rize – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Samsun – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Trabzon – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Erzurum – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Genel durum: Parçalı bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Batman – 11°C – Parçalı bulutlu
Diyarbakır – 12°C – Parçalı bulutlu
Gaziantep – 13°C – Parçalı bulutlu
Mardin – 11°C – Parçalı bulutlu
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
YAŞAM
AKOM'dan İstanbul için kar alarmı: Ne zaman kar geliyor?
Dün, 12:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала