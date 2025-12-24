Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi: Bölge bölge hava durumu
Sağanak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde tüm bölgelerde sis etkili olacak. Sabah saatlerinde Karadeniz kıyıları ve Antalya'da sağanak beklenirken Yozgat ve Sivas'ta kar yağışı etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren sağanak Ege kıyılarında da bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Aralık Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop, Artvin çevreleri, Denizli'nin batısı, Konya'nın kuzey ve batısı ile bu sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sivas ve Yozgat'ta kar etkili olacak
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Antalya'da kuvvetli yağış uyarısı var
Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bursa – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İstanbul – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
Kırklareli – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ile Manisa çevreleri ve Denizli’nin batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar – 9°C – Çok bulutlu
Denizli – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı
İzmir – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Muğla – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz’in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli
Hatay – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Isparta – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Konya’nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara – 8°C – Çok bulutlu
Eskişehir – 6°C – Çok bulutlu
Kayseri – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya – 11°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve batısı aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu – 9°C – Çok bulutlu
Düzce – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sinop – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Zonguldak – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Amasya – 10°C – Çok bulutlu
Rize – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Samsun – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Trabzon – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Erzurum – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genel durum: Parçalı bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Batman – 11°C – Parçalı bulutlu
Diyarbakır – 12°C – Parçalı bulutlu
Gaziantep – 13°C – Parçalı bulutlu
Mardin – 11°C – Parçalı bulutlu