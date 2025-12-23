https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/akomdan-istanbul-icin-kar-alarmi-ne-zaman-kar-geliyor-1102088382.html

AKOM'dan İstanbul için kar alarmı: Ne zaman kar geliyor?

AKOM, İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkisini artıracağını belirterek İstanbulluları uyardı. 23.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-23T12:12+0300

2025-12-23T12:12+0300

2025-12-23T12:19+0300

Tüm Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul için Afet Koruma Merkezi (AKOM) de soğuk ve yağışlı havanın etkisini artıracağını belirterek cuma gününden itibaren havanın 'buz' keseceğini duyurdu. Açıklamada, "Pazartesi günü İstanbul’da hava sıcaklıklarının 5 derecenin altına inmesiyle birlikte karla karışık yağmur etkili olacak" denildi. Rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklıklar düşüyorAKOM, İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkisini artıracağı konusunda vatandaşları uyardı. Sabah saatlerinde 10 derece civarında seyreden hava sıcaklığı gün içinde en fazla 12 dereceye çıkacak, akşam saatlerinde 9 dereceye, gece ise 8 dereceye kadar düşecek. AKOM, rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklıkların daha düşük olacağına dikkat çekerken, nem oranının yüzde 75 ile 95 arasında değişeceğini bildirdi. Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarın zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşabileceği, yağış miktarının ise bazı bölgelerde metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.Cumadan itibaren sıcaklıklar azalıyor, pazartesiye dikkat AKOM’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgârlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak 10°C’lerin altına, yeni hafta başında (pazartesi) ise 5°C’lerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülmektedir”

