MEB’den fenomen öğretmenlere inceleme: Sosyal medya hesapları mercek altında
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada yüksek takipçiye sahip fenomen öğretmenler ve yöneticiler hakkında inceleme başlattı. CİMER ve MEB İletişim... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenlere yönelik bir kez daha harekete geçti. Bakanlık, ülke genelinde sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip öğretmen ve yöneticilerin hesaplarını inceleme kararı aldı. Bu kapsamda fenomen öğretmenlerin hesapları tek tek kontrol edilecek.Şikâyetler incelemeyi başlattıEdinilen bilgilere göre, CİMER ve Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen çok sayıda şikâyet üzerine yeni bir çalışma başlatıldı. NTV'nin haberine göre, şikâyetlerin artmasıyla birlikte sosyal medya paylaşımlarının mevzuata uygunluğu mercek altına alındı.81 ilden liste istendiBakanlık, 81 il müdürlüğünden, sosyal medyada takipçi sayısı yüksek olan öğretmen ve yöneticilerin listesini talep etti. Hazırlanan listedeki isimlerin sosyal medya hesaplarına yönelik ayrıntılı inceleme yapılacak.Mevzuata aykırı paylaşıma disiplin cezasıİnceleme sonucunda, yönetmeliğe uygun davranmadığı tespit edilen öğretmenler ve yöneticiler hakkında disiplin cezası uygulanacak. Mevzuata aykırı içerik paylaşanlar için yaptırım süreci işletilecek.Veliden izin alma zorunluluğuÖğretmenlik Meslek Kanunu’na göre, öğretmen ve yöneticiler öğrencilerin görüntülerini yalnızca velisinden izin alarak paylaşabiliyor. Aksi halde, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri mevzuata aykırı şekilde paylaşan öğretmenlere “kınama cezası” veriliyor.Kınama cezası sicile işleniyorVerilen kınama cezaları, öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca yer alıyor.
