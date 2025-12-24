https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/iletisim-baskani-duran-kamuoyumuzun-sadece-resmi-makamlar-tarafindan-yapilan-aciklamalara-itibar-1102138601.html
İletişim Başkanı Duran: Kamuoyumuzun sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi önemlidir
İletişim Başkanı Duran, Libya Genelkurmay Başkanı dahil Libya genelkurmayından 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bazı ayrıntıları paylaşarak... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Genelkurmay Başkanı dahil Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilişkin bir açıklama yaptı.Açıklamasında "23 Aralık 2025 günü Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettabatı taşıyan bir özel jet, 20:17’de Esenboğa havalimanından kalktıktan sonra 20:33’te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur" bilgilerine yer veren Duran, uçağın hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa havalimanına yönlendirildiğini ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlandığını belirtti.İletişim başkanı acil iniş için alçalmaya başlayan uçağın 20:36’da radar ekranından kaybolduğunu ve sonrasında uçakla irtibat kurulamadığını aktardı.İçişleri Bakanlığı'na bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda düştüğü anlaşılan uçağa ait enkaza ulaşıldığı, ilgili tüm kurumların gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğünü ifade eden Duran şunları vurguladı:
01:16 24.12.2025 (güncellendi: 01:17 24.12.2025)
Açıklamasında "23 Aralık 2025 günü Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettabatı taşıyan bir özel jet, 20:17’de Esenboğa havalimanından kalktıktan sonra 20:33’te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur" bilgilerine yer veren Duran, uçağın hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa havalimanına yönlendirildiğini ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlandığını belirtti.
İletişim başkanı acil iniş için alçalmaya başlayan uçağın 20:36’da radar ekranından kaybolduğunu ve sonrasında uçakla irtibat kurulamadığını aktardı.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda düştüğü anlaşılan uçağa ait enkaza ulaşıldığı, ilgili tüm kurumların gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğünü ifade eden Duran şunları vurguladı:
Bu süreçte başta basın-yayın kuruluşlarımız olmak üzere kamuoyumuzun sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi; bunun haricinde sosyal medyadaki teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerini dikkate almaması, dezenformasyon girişimlerine prim verilmemesi adına oldukça önemlidir.