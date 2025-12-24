https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/kis-olimpiyatlari-adayi-norvecli-sporcu-sivert-guttorm-bakken-kampta-olu-bulundu-1102156052.html

Kış Olimpiyatları adayı Norveçli sporcu Sivert Guttorm Bakken kampta ölü bulundu

Norveçli biatlon sporcusu Sivert Guttorm Bakken, İtalya’nın Lavaze kentinde bulunduğu yüksek irtifa kampı sırasında kaldığı otel odasında ölü bulundu

Uluslararası Biatlon Birliği (IBU), Sivert Guttorm Bakken’in ölümünün İtalyan makamlarınca doğrulandığını bildirdi. IBU Başkanı Olle Dahlin, yaptığı açıklamada, “Sivert Bakken’in ani ölümüyle ilgili trajik haber karşısında derin bir şok ve üzüntü içindeyiz” dedi.Uzun süre sonra geri dönmüştüBakken, 2022 yılında Oslo Holmenkollen’de düzenlenen 15 kilometrelik ‘toplu çıkış’ yarışında Dünya Kupası’ndaki ilk birinciliğini elde etmişti.Başarılı geçen 2021-2022 sezonunun ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle kariyerine ara vermek zorunda kalan sporcu, uzun bir iyileşme sürecinin ardından son haftalarda yeniden Norveç adına Biatlon Dünya Kupası’nda yarışıyordu.Hafta sonu Fransa’nın Le Grand-Bornand kentinde düzenlenen Dünya Kupası ayağında da mücadele eden Bakken, bu sezon genel klasmanda 13. sırada yer alıyordu.‘Akıl alır gibi değil’Norveç devlet televizyonu NRK, sporcunun Lavaze’ye yüksek irtifa kampı için gittiğini aktarırken IBU Başkanı Dahlin şunları söyledi:Takım arkadaşı Sturla Holm Laegreid ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Bakken’i ‘en dayanıklılardan biri’ olarak nitelendirdi. Laegreid, “En kötü durumlardan çıkma becerisine sahiptin. Herkesin vazgeçeceği yerde sen devam ettin. Sivert, hepimiz için bir rol modeldin; kararlılığın çoğumuzun ancak hayalini kurabileceği türdendi” dedi.

