Kanada’dan İsrail’e sert tepki: Yeni yerleşim kararı gündemde

Kanada, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da 19 yeni yerleşimi onaylamasını 'uluslararası hukuka aykırı' olarak niteledi. Ottawa, kararın barış çabalarını... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

Kanada Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kanada’nın, İsrail’in kararını güçlü biçimde kınadığı aktarıldı. Açıklamada, yerleşim genişlemesinin hukuka aykırı olduğu ve barış umutlarını riske attığı belirtildi.Yerleşim sayısı artıyorİsrail güvenlik kabinesinin hafta sonu aldığı kararla, işgal altındaki Batı Şeria’da 19 yeni yerleşimin onaylandığı bildirildi. İsrail kaynaklarına göre son yıllarda onaylanan yerleşimlerin sayısı 69’a ulaştı. Kararın, barış planlarını zora soktuğu ifade edildi.Uluslararası tepkiler ve hukuki çerçeveGeçen yıl temmuz ayında Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini hukuka aykırı ilan etmiş ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki tüm yerleşimlerin tahliyesi çağrısında bulunmuştu. Kanada’daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar da Ottawa’nın tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını, ancak daha somut adımlar beklendiğini aktardı.

