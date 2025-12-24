https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/kanadadan-israile-sert-tepki-yeni-yerlesim-karari-gundemde-1102164899.html
Kanada’dan İsrail’e sert tepki: Yeni yerleşim kararı gündemde
Kanada’dan İsrail’e sert tepki: Yeni yerleşim kararı gündemde
Sputnik Türkiye
Kanada, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da 19 yeni yerleşimi onaylamasını 'uluslararası hukuka aykırı' olarak niteledi. Ottawa, kararın barış çabalarını... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T13:52+0300
2025-12-24T13:52+0300
2025-12-24T13:52+0300
dünya
i̇srail
ottawa
batı şeria
kanada
yahudi yerleşim birimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102164704_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_cdc52043df184c8e9efb03e8dd787d03.jpg
Kanada Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kanada’nın, İsrail’in kararını güçlü biçimde kınadığı aktarıldı. Açıklamada, yerleşim genişlemesinin hukuka aykırı olduğu ve barış umutlarını riske attığı belirtildi.Yerleşim sayısı artıyorİsrail güvenlik kabinesinin hafta sonu aldığı kararla, işgal altındaki Batı Şeria’da 19 yeni yerleşimin onaylandığı bildirildi. İsrail kaynaklarına göre son yıllarda onaylanan yerleşimlerin sayısı 69’a ulaştı. Kararın, barış planlarını zora soktuğu ifade edildi.Uluslararası tepkiler ve hukuki çerçeveGeçen yıl temmuz ayında Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini hukuka aykırı ilan etmiş ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki tüm yerleşimlerin tahliyesi çağrısında bulunmuştu. Kanada’daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar da Ottawa’nın tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını, ancak daha somut adımlar beklendiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/netanyahunun-eski-danismani-bilde-yapilan-istihbarat-sizintisinin-arkasinda-o-vardi-1102158068.html
i̇srail
ottawa
batı şeria
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102164704_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_b26c3a8f8350f8c4edb29a773e538eaa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, ottawa, batı şeria, kanada, yahudi yerleşim birimleri
i̇srail, ottawa, batı şeria, kanada, yahudi yerleşim birimleri
Kanada’dan İsrail’e sert tepki: Yeni yerleşim kararı gündemde
Kanada, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da 19 yeni yerleşimi onaylamasını 'uluslararası hukuka aykırı' olarak niteledi. Ottawa, kararın barış çabalarını ve iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığını bildirdi.
Kanada Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kanada’nın, İsrail’in kararını güçlü biçimde kınadığı aktarıldı. Açıklamada, yerleşim genişlemesinin hukuka aykırı olduğu ve barış umutlarını riske attığı belirtildi.
İsrail güvenlik kabinesinin hafta sonu aldığı kararla, işgal altındaki Batı Şeria’da 19 yeni yerleşimin onaylandığı bildirildi.
İsrail kaynaklarına göre son yıllarda onaylanan yerleşimlerin sayısı 69’a ulaştı. Kararın, barış planlarını zora soktuğu ifade edildi.
Uluslararası tepkiler ve hukuki çerçeve
Geçen yıl temmuz ayında Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini hukuka aykırı ilan etmiş ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki tüm yerleşimlerin tahliyesi çağrısında bulunmuştu.
Kanada’daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar da Ottawa’nın tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını, ancak daha somut adımlar beklendiğini aktardı.