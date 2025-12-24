Türkiye
İsrail Ordusu’ndan Lübnan açıklaması: Hava saldırıları düzenlendi
İsrail Ordusu’ndan Lübnan açıklaması: Hava saldırıları düzenlendi
İsrail ordusu, güney Lübnan’da birden fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Hedef alınan bölgelerde Hizbullah’a ait askeri yapılar ve... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, güneydeki bazı noktalara yönelik hava saldırıları gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, saldırılar kapsamında Hizbullah’a ait askeri yapıların ve 'yakın zamanda kullanılan altyapıların' imha edildiği ifade edildi.Ateşkese rağmen saldırılar sürüyorKasım ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Bölgeden gelen bilgilere göre, hava saldırılarının neredeyse günlük hale geldiği aktarıldı.30 Ekim’de yaşanan bir sınır ihlalinin ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un, orduya “güney Lübnan’daki herhangi bir İsrail ihlaline karşı koyma” talimatı verdiği bildirildi. Söz konusu olayda İsrail güçlerinin Blida kasabasına girerek bir belediye çalışanını öldürdüğü aktarılmıştı.
ortadoğu, i̇srail, güney lübnan, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), hava saldırısı
İsrail Ordusu’ndan Lübnan açıklaması: Hava saldırıları düzenlendi

16:28 24.12.2025
İsrail Ordusu Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi
İsrail ordusu, güney Lübnan’da birden fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Hedef alınan bölgelerde Hizbullah’a ait askeri yapılar ve altyapının vurulduğu aktarıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, güneydeki bazı noktalara yönelik hava saldırıları gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, saldırılar kapsamında Hizbullah’a ait askeri yapıların ve 'yakın zamanda kullanılan altyapıların' imha edildiği ifade edildi.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Kasım ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Bölgeden gelen bilgilere göre, hava saldırılarının neredeyse günlük hale geldiği aktarıldı.
30 Ekim’de yaşanan bir sınır ihlalinin ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un, orduya “güney Lübnan’daki herhangi bir İsrail ihlaline karşı koyma” talimatı verdiği bildirildi. Söz konusu olayda İsrail güçlerinin Blida kasabasına girerek bir belediye çalışanını öldürdüğü aktarılmıştı.
