https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/israil-ordusundan-lubnan-aciklamasi-hava-saldirilari-duzenlendi-1102173056.html
İsrail Ordusu’ndan Lübnan açıklaması: Hava saldırıları düzenlendi
İsrail Ordusu’ndan Lübnan açıklaması: Hava saldırıları düzenlendi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, güney Lübnan’da birden fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Hedef alınan bölgelerde Hizbullah’a ait askeri yapılar ve... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T16:28+0300
2025-12-24T16:28+0300
2025-12-24T16:28+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
güney lübnan
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
hava saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/16/1101206643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccdbb0a4ba5deb3297e852b80086dbb3.jpg
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, güneydeki bazı noktalara yönelik hava saldırıları gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, saldırılar kapsamında Hizbullah’a ait askeri yapıların ve 'yakın zamanda kullanılan altyapıların' imha edildiği ifade edildi.Ateşkese rağmen saldırılar sürüyorKasım ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Bölgeden gelen bilgilere göre, hava saldırılarının neredeyse günlük hale geldiği aktarıldı.30 Ekim’de yaşanan bir sınır ihlalinin ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un, orduya “güney Lübnan’daki herhangi bir İsrail ihlaline karşı koyma” talimatı verdiği bildirildi. Söz konusu olayda İsrail güçlerinin Blida kasabasına girerek bir belediye çalışanını öldürdüğü aktarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/kanadadan-israile-sert-tepki-yeni-yerlesim-karari-gundemde-1102164899.html
i̇srail
güney lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/16/1101206643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1a772c3f0dfd1de17bc647e0ad613e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇srail, güney lübnan, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), hava saldırısı
ortadoğu, i̇srail, güney lübnan, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), hava saldırısı
İsrail Ordusu’ndan Lübnan açıklaması: Hava saldırıları düzenlendi
İsrail ordusu, güney Lübnan’da birden fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Hedef alınan bölgelerde Hizbullah’a ait askeri yapılar ve altyapının vurulduğu aktarıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, güneydeki bazı noktalara yönelik hava saldırıları gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, saldırılar kapsamında Hizbullah’a ait askeri yapıların ve 'yakın zamanda kullanılan altyapıların' imha edildiği ifade edildi.
Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor
Kasım ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Bölgeden gelen bilgilere göre, hava saldırılarının neredeyse günlük hale geldiği aktarıldı.
30 Ekim’de yaşanan bir sınır ihlalinin ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un, orduya “güney Lübnan’daki herhangi bir İsrail ihlaline karşı koyma” talimatı verdiği bildirildi. Söz konusu olayda İsrail güçlerinin Blida kasabasına girerek bir belediye çalışanını öldürdüğü aktarılmıştı.