İsrail Ordusu’ndan Lübnan açıklaması: Hava saldırıları düzenlendi

24.12.2025

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, güneydeki bazı noktalara yönelik hava saldırıları gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, saldırılar kapsamında Hizbullah’a ait askeri yapıların ve 'yakın zamanda kullanılan altyapıların' imha edildiği ifade edildi.Ateşkese rağmen saldırılar sürüyorKasım ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Bölgeden gelen bilgilere göre, hava saldırılarının neredeyse günlük hale geldiği aktarıldı.30 Ekim’de yaşanan bir sınır ihlalinin ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un, orduya “güney Lübnan’daki herhangi bir İsrail ihlaline karşı koyma” talimatı verdiği bildirildi. Söz konusu olayda İsrail güçlerinin Blida kasabasına girerek bir belediye çalışanını öldürdüğü aktarılmıştı.

SON HABERLER

