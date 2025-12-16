https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/uzmanlari-anlatiyor-israil-neden-turkiyeyi-gazzede-istemiyor-turkiyeye-f-35-satisina-neden-karsi-1101849126.html

Uzmanları anlatıyor: İsrail neden Türkiye’yi Gazze’de istemiyor? Türkiye'ye F-35 satışına neden karşı çıkıyor?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. Barrack dün ise Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek için İsrail’de Netanyahu ile görüşmüştü. Peki uzmanlar bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyor? İsrail neden Gazze'de Türkiye’yi istemiyor? İsrail’in Türkiye’ye F-35 satışına muhalefet sebebi nedir? Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Sputnik’e anlattı.‘Barrack'a Türkiye'nin Gazze'ye insancıl politikalar dışında farklı bir amacın olmadığı vurgulanacaktır’Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın görüşmesini şu sözlerle değerlendirdi:‘İsrail yüzyıl sonra Türk ordusunun tekrar Filistin coğrafyasına girmesinden çekiniyor’Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Netanyahu’nun Türkiye’yi Gazze’de istememesinin sebeplerini şu sözlerle aktardı:“Netanyahu'nun Gazze'de Türkiye'yi istememesinin yegane sebebi Türkiye'nin Gazze'de bulunması durumunda orada istediği gibi şiddet politikalarını yürütemeyeceğini bilmesinden kaynaklanıyor. İsrail diğer ülkelerin Gazze hususundaki politikalarına etki edeceğini, onlar üzerinde etkili olabileceğini biliyor. Sadece Türkiye üzerinde etkili olamayacağını, Türk askerinin Gazze'de bulunması durumunda güvenliğin gerçekçi bir şekilde sağlanabileceğini, İsrail ordusunun Gazzelilere yönelik saldırı, suikast içeren şiddet hareketlerine girişemeyeceğini biliyor.”İsrail neden Türkiye’ye F-35 satışına karşı çıkıyor?Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsrail’in her fırsatta Türkiye’ye F-35 satışına karşı çıkmasını “Türkiye ile askeri anlamda muhtemel bir karşı karşıya gelmede savaş uçakları bağlamında hava üstünlüğünün kendisinde olmasını istiyor” sözleriyle anlattı:“F-35'lerin son teknolojiyle donatılmış bir uçak olması, teknik özelliklerinin bölgedeki diğer ülkelerin kullandığı uçaklardan daha fazla olması İsrail'e muharebe sahasında avantajlar sağlamaktadır. İsrail bu avantajını kaybetmek istemiyor. Gelecek günlerde Suriye sahasında ya da başka bir yerde Türkiye ile askeri anlamda muhtemel bir karşı karşıya gelmede savaş uçakları bağlamında hava üstünlüğünün kendisinde olmasını istiyor. Türkiye'nin uçak teknolojisinin hızla geliştiği ancak hava kuvvetleri bağlamında diğer silah ve mühümmatlar konusunda kendisini geçtiğini düşünen İsrail uçaklar bazındaki üstünlüğünü kaybetmek istemiyor. İsrail lobisinin F-35'lerin verilmemesi, verilmesi durumunda İsrail F-35'lerinin sahip olduğu, muharebe sahasında üstünlüğü etkileyecek bazı özelliklerin kısıtlanarak verilmesi hususunda çaba içerisinde.”‘Barrack, 6 ay içerisinde F-35 krizinin çözüleceğini söylemişti’Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ise ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın geçtiğimiz günlerde söylediği F-35 şartına ilişkin şunları aktardı:“Sayın Barrack, 6 ay içerisinde F-35 krizinin çözüleceğini söylemişti. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız da, Washington'daki ziyaretlerinde ve Birleşmiş Milletler'de F-35'in alınmayacağını ve CAATSA yaptırmalarının kaldırılacağını söylemişti. Bunu Beyaz Saray'da sayın Trump da desteklemişti. Tabii bunun hangi şartı var? Bu henüz bir devlet sırrı.Taraflar birbirlerine ne önerdiler bilinmiyor. Lakin Amerika sadece F-35 değil, motorları da vermiyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin Kaan uçağıyla yeni yaptığımız uçaktaki bir jette motor problemlerinin henüz devam ettiğini söylemişti. Bunun üzerine Türkiye kendi motoruna öncelik vermişti Kaan için. Peki esas mesele nedir diye baktığımızda, uyuşmazlık. Konusu nedir diye bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti Türk Hava Kuvvetleri, ben proje subayı olarak F-35'te bulundum, ortağıdır, savunma ortağıdır. Yani üretim ve plan zamanında Türk Hava Kuvvetleri ve Türk firmaların F-35 uçaklarını üretmiştir. CAATSA yaptırımları tamamen hukuka aykırıdır. Ancak burada anlaşılması gereken husus şu, Amerika Birleşik Devletleri'nin envanterinde hala hazırda bulunan 700 uçağın parçalarının içerisindeki %7'si Türk malıdır. Demek ki Türkiye üzerine düşeni yapmıştır, parçaları üretmiştir ve herhangi bir şikayet gelmemiştir.Bu da Türk hava savunma sanayinin ne kadar yüksek ve ileri teknoloji kullandığını göstermektedir. CAATSA yaptırımlarında Türkiye'nin 2,5 milyar dolar verdiği uçaklarına el konulmuştur. Burada sözünü yerine getirmeyen hukuken Amerika Birleşik Devletleri de sorumludur.”‘S-400’ler acaba bir bahane mi?’Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ,ABD’nin S-400’leri bahane olarak sunduğunu söyleyerek konuya ilişkin şunları söyledi:

abd, hakan fidan, mesut hakkı caşın, tom barrack, türkiye, i̇srail, gazze, nato, f-35, türk hava kuvvetleri, benyamin netanyahu