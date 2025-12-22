Türkiye
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesinde dikkat çeken detay: 17 sayfa 12 imza
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesinde dikkat çeken detay: 17 sayfa 12 imza
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in 17 sayfalık ifadesinde 12 imza dikkat çekti.
Çınarcık'ta evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Gülter'in Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan 17 sayfalık ifadesi alındı. İfade işlemleri sırasında aralarında bir başsavcı, iki savcı ve iki emniyet müdür yardımcısının yer aldığı ortaya çıkarken, ifadenin her sayfasında da 12 kişinin imzasının yer aldığı görüldü. İfadesinde 12 kişi vardıHabertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Güllü'nün ölümüyle ilgili tutuklanan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde alınan 17 sayfalık ifadesi, görülmemiş bir soruşturmaya damga vurdu. İstanbul’da gözaltına alınıp getirildiği Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde alınan ifadesinde; Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Cumhuriyet Savcısı Sinan Güven, Cumhuriyet Savcısı Murat Vurgun, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Kocabaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Bitmez, Asayiş Şube Müdürü Vekili Eyyüp Mol, Cinayet Büro Amiri Bülent Yerlikaya, Adli Mukayyit Mustafa Karatepe, Avukat Aycan Talay Sevsay, Avukat Mert Aydoğan ve Avukat Merve Uçanok yer aldı.Her sayfada 12 imza Şüpheli Gülter ile birlikte toplam 12 kişi sorgu ifadesinde yer aldı. Gülter’in alınan 17 sayfalık her ifade sayfasında 12 kişinin imzası bulundu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Gülter, annesini itmediğini iddia etmiş ve olayın detaylarını anlatmıştı.
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesinde dikkat çeken detay: 17 sayfa 12 imza

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in 17 sayfalık ifadesinde 12 imza dikkat çekti.
Çınarcık'ta evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Gülter'in Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan 17 sayfalık ifadesi alındı. İfade işlemleri sırasında aralarında bir başsavcı, iki savcı ve iki emniyet müdür yardımcısının yer aldığı ortaya çıkarken, ifadenin her sayfasında da 12 kişinin imzasının yer aldığı görüldü.

İfadesinde 12 kişi vardı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Güllü'nün ölümüyle ilgili tutuklanan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde alınan 17 sayfalık ifadesi, görülmemiş bir soruşturmaya damga vurdu. İstanbul’da gözaltına alınıp getirildiği Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde alınan ifadesinde; Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Cumhuriyet Savcısı Sinan Güven, Cumhuriyet Savcısı Murat Vurgun, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Kocabaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Bitmez, Asayiş Şube Müdürü Vekili Eyyüp Mol, Cinayet Büro Amiri Bülent Yerlikaya, Adli Mukayyit Mustafa Karatepe, Avukat Aycan Talay Sevsay, Avukat Mert Aydoğan ve Avukat Merve Uçanok yer aldı.

Her sayfada 12 imza

Şüpheli Gülter ile birlikte toplam 12 kişi sorgu ifadesinde yer aldı. Gülter’in alınan 17 sayfalık her ifade sayfasında 12 kişinin imzası bulundu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Gülter, annesini itmediğini iddia etmiş ve olayın detaylarını anlatmıştı.
