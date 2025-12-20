Miami'deki Gazze konulu toplantı: 'Gazze için barış planına ABD, Türkiye, Mısır ve Katar bağlılıklarını teyit etti'

Amerika Birleşik Devletleri, Mısır Arap Cumhuriyeti, Katar ve Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri olarak dün Miami’de Gazze ateşkesinin birinci aşamasının uygulanmasını gözden geçirmek ve ikinci aşamaya yönelik hazırlıkları ilerletmek üzere bir araya geldik.

Birinci aşama; insani yardımların genişletilmesi, rehinelerin naaşlarının iadesi, kısmi askeri çekilmeler ve çatışmaların azaltılması dahil olmak üzere ilerleme sağlamıştır.

İkinci aşamaya ilişkin görüşmelerimizde sivilleri koruyacak ve kamu düzenini sağlayacak, Gazze’de birleşik bir Gazze otoritesi altında faaliyet gösterecek bir yönetim yapısının oluşturulmasının sağlanmasını vurguladık.

Ayrıca Gazze’nin toparlanması, bölgesel istikrar ve uzun vadeli refah açısından hayati öneme sahip olan; ticaretin kolaylaştırılması, altyapı geliştirilmesi ile enerji, su ve diğer ortak kaynaklara ilişkin iş birliğini kapsayan bölgesel entegrasyon tedbirlerini ele aldık.

Bu bağlamda, sivil yönetim, güvenlik ve yeniden inşa alanlarını kapsayan geçiş dönemi idaresi olarak Barış Konseyi’nin kısa vadede kurulmasını ve faaliyete geçirilmesini desteklediğimizi ifade ettik. Gazze için Kapsamlı Barış Planı’nın aşamalı uygulanmasına ilişkin bir sonraki adımları gözden geçirerek, yerel Gazze kurumları ve uluslararası ortaklarla iş birliği içinde sıralamanın, koordinasyonun ve etkili denetimin öneminin altını çizdik.