Miami'deki Gazze konulu toplantı: 'Gazze için barış planına ABD, Türkiye, Mısır ve Katar bağlılıklarını teyit etti'

ABD, Türkiye, Mısır ve Katar'ın Miami’de yapılan toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik barış planına olan bağlılıklarını teyit ettiği ve... 20.12.2025, Sputnik Türkiye
21:55 20.12.2025 (güncellendi: 22:00 20.12.2025)
ABD, Türkiye, Mısır ve Katar'ın Miami’de yapılan toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik barış planına olan bağlılıklarını teyit ettiği ve gelecek haftalarda planın ikinci aşamasına ilişkin istişareleri sürdürme konusunda anlaştıkları dile getirildi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli
, Miami’de yapılan görüşmelerde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin Gazze barış planının birinci aşamasının uygulanmasını ele aldıklarını ve ikinci aşamaya geçiş ihtimali konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını açıklamıştı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff Miami'de tertip edilen toplantının sonuçlarına ilişkin resmi X hesabından açıklama yayımladı.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
Amerika Birleşik Devletleri, Mısır Arap Cumhuriyeti, Katar ve Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri olarak dün Miami’de Gazze ateşkesinin birinci aşamasının uygulanmasını gözden geçirmek ve ikinci aşamaya yönelik hazırlıkları ilerletmek üzere bir araya geldik.
Birinci aşama; insani yardımların genişletilmesi, rehinelerin naaşlarının iadesi, kısmi askeri çekilmeler ve çatışmaların azaltılması dahil olmak üzere ilerleme sağlamıştır.
İkinci aşamaya ilişkin görüşmelerimizde sivilleri koruyacak ve kamu düzenini sağlayacak, Gazze’de birleşik bir Gazze otoritesi altında faaliyet gösterecek bir yönetim yapısının oluşturulmasının sağlanmasını vurguladık.
Ayrıca Gazze’nin toparlanması, bölgesel istikrar ve uzun vadeli refah açısından hayati öneme sahip olan; ticaretin kolaylaştırılması, altyapı geliştirilmesi ile enerji, su ve diğer ortak kaynaklara ilişkin iş birliğini kapsayan bölgesel entegrasyon tedbirlerini ele aldık.
Bu bağlamda, sivil yönetim, güvenlik ve yeniden inşa alanlarını kapsayan geçiş dönemi idaresi olarak Barış Konseyi’nin kısa vadede kurulmasını ve faaliyete geçirilmesini desteklediğimizi ifade ettik. Gazze için Kapsamlı Barış Planı’nın aşamalı uygulanmasına ilişkin bir sonraki adımları gözden geçirerek, yerel Gazze kurumları ve uluslararası ortaklarla iş birliği içinde sıralamanın, koordinasyonun ve etkili denetimin öneminin altını çizdik.
Witkoff açıklamasını, "Başkan’ın 20 maddelik barış planının tamamına olan tam bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor; tüm tarafları yükümlülüklerini yerine getirmeye, itidal göstermeye ve denetim mekanizmalarıyla iş birliği yapmaya çağırıyoruz. İkinci aşamanın uygulanmasını ilerletmek amacıyla önümüzdeki haftalarda ilave istişareler sürdürülecektir" cümleleriyle sonlandırdı.
ABD, Mısır, Katar ve Türkiye ile Orta Doğu’da iş birliğini görüştü
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Witkoff açıklamasında ayrıca ABD'nin Gazze’de barışçıl çözüm sürecine ilişkin Miami’de düzenlenen toplantı kapsamında, Mısır, Katar ve Türkiye temsilcileriyle Orta Doğu’daki bölgesel iş birliğini ele aldığını kaydetti.
Witkoff açıklamada, “Gazze’nin yeniden toparlanması, bölgesel istikrar ve uzun vadeli refah açısından kilit öneme sahip olan; ticaretin kolaylaştırılması, altyapının geliştirilmesi ile enerji, su ve diğer ortak kaynaklar alanındaki iş birliğini kapsayan bölgesel entegrasyon önlemlerini de ele aldık" cümlelerine yer verildi.
Kasım ayında BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından önerilen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin kapsamlı planını destekleyen kararı kabul etmişti. Konseyin 15 üyesinden 13’ü lehte oy kullanırken Rusya Federasyonu ve Çin çekimser kalmıştı. ABD’nin Gazze Planı, Gazze Şeridi’nde geçici bir uluslararası yönetim kurulmasını ve Trump’ın başkanlık edeceği bir 'Barış Konseyi' oluşturulmasını öngörüyordu. Ayrıca İsrail ve Mısır ile koordinasyon içinde konuşlandırılması gereken uluslararası istikrar güçlerine yönelik zorlayıcı bir yetki de plan kapsamında yer alıyordu.
Ancak şu ana kadar barış gücünün yapısına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Medya, Trump Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasının tarafların tutumları ve ateşkes koşullarının ihlal edildiğine dair karşılıklı suçlamalar nedeniyle geciktiğini bildirmişti. Sky News Arabia Arap ülkeleri, Türkiye, İsrail ve ABD'nin Gazze Şeridi’ne ilişkin anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanmasını başlatmak amacıyla bir zirve daha düzenleyebileceklerini dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise hem İsrail’in hem de Hamas'ın bu girişimin şartlarının ihlal edildiğine dair açıklamaları dikkate alındığında, ABD Başkanı Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki çatışmaya yönelik barış planının bundan sonraki uygulanmasının sorgulanır durumda olduğunu belirtmişti.