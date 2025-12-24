Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/fenerbahceden-aciklama-baskanimizin-bu-sureci-de-sagduyu-ve-metanetle-atlatacagina-olan-inancimiz-1102181123.html
Fenerbahçe'den açıklama: Başkanımızın bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır
Fenerbahçe'den açıklama: Başkanımızın bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T20:49+0300
2025-12-24T20:56+0300
spor
sadettin saran
fenerbahçe
i̇l jandarma komutanlığı
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102012807_0:571:2048:1723_1920x0_80_0_0_a6bf38e5707ad0f462bc21c016b4068e.jpg
Fenerbahçe Kulübü, başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alındığını duyurarak "Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Saran'ın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/sadettin-saran-gozaltina-alindi-1102180300.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102012807_0:379:2048:1915_1920x0_80_0_0_c552d3cfefc44ec5c36afdc96a53458a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sadettin saran, fenerbahçe, i̇l jandarma komutanlığı, gözaltı
sadettin saran, fenerbahçe, i̇l jandarma komutanlığı, gözaltı

Fenerbahçe'den açıklama: Başkanımızın bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır

20:49 24.12.2025 (güncellendi: 20:56 24.12.2025)
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe Kulübü, başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alındığını duyurarak "Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Saran'ın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamından gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; başkanımız sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.

Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve başkanımız sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir."

Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
TÜRKİYE
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала