Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/fenerbahce-lookmanin-pesinde-ilk-toplanti-pozitif-gecti-1102138488.html
Fenerbahçe Lookman'ın peşinde: İlk toplantı pozitif geçti
Fenerbahçe Lookman'ın peşinde: İlk toplantı pozitif geçti
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in ilk yarısını Galatasaray’ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertli... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T00:53+0300
2025-12-24T00:53+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
futbol maçı
futbol
türkiye futbol federasyonu
futbol antrenörü
transfer
transfermarkt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102138313_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cb1a41b9d23820e65c8e86f82dd10853.jpg
Şampiyonluk yarışında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’nin gündemindeki isimlerden biri Ademola Lookman oldu.Nijeryalı futbolcu için Milano’da gerçekleştirilen ilk temaslar, Sadettin Saran’ın Türkiye’ye dönüşü nedeniyle yarıda kalmıştı. Ancak görüşmelerin büyük bölümünün pozitif geçtiği öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre; Lookman transferi için yeniden girişimde bulunulacağı ve konunun bugün yapılacak toplantıda tekrar masaya yatırılacağı belirtildi.Öte yandan Fenerbahçe, forvet hattı için de iki güçlü ismi değerlendiriyor. Yönetimin listesinde Alexander Sörloth ve Robert Lewandowski bulunuyor. Polonyalı yıldızın transfer şartlarının daha uygun olduğu belirtilirken, Sadettin Saran’ın ise camiaya Alexander Sörloth’u kazandırma isteğinde olduğu kaydediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/besiktas-deplasmanda-fenerbahceyi-2-1-maglup-etti-1102134404.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102138313_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b05d9b25039d38f5cbd6217a3f9dbcbc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol maçı, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü, transfer, transfermarkt
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol maçı, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü, transfer, transfermarkt

Fenerbahçe Lookman'ın peşinde: İlk toplantı pozitif geçti

00:53 24.12.2025
© AALookman
Lookman - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
© AA
Abone ol
Süper Lig’in ilk yarısını Galatasaray’ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertli yönetim, Ademola Lookman için harekete geçti.
Şampiyonluk yarışında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’nin gündemindeki isimlerden biri Ademola Lookman oldu.
Nijeryalı futbolcu için Milano’da gerçekleştirilen ilk temaslar, Sadettin Saran’ın Türkiye’ye dönüşü nedeniyle yarıda kalmıştı. Ancak görüşmelerin büyük bölümünün pozitif geçtiği öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre; Lookman transferi için yeniden girişimde bulunulacağı ve konunun bugün yapılacak toplantıda tekrar masaya yatırılacağı belirtildi.
Öte yandan Fenerbahçe, forvet hattı için de iki güçlü ismi değerlendiriyor. Yönetimin listesinde Alexander Sörloth ve Robert Lewandowski bulunuyor. Polonyalı yıldızın transfer şartlarının daha uygun olduğu belirtilirken, Sadettin Saran’ın ise camiaya Alexander Sörloth’u kazandırma isteğinde olduğu kaydediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Chobani Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
SPOR
Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti
Dün, 22:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала