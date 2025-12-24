https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/fenerbahce-lookmanin-pesinde-ilk-toplanti-pozitif-gecti-1102138488.html

Fenerbahçe Lookman'ın peşinde: İlk toplantı pozitif geçti

Fenerbahçe Lookman'ın peşinde: İlk toplantı pozitif geçti

Sputnik Türkiye

Süper Lig’in ilk yarısını Galatasaray’ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertli... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-24T00:53+0300

2025-12-24T00:53+0300

2025-12-24T00:53+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

futbol maçı

futbol

türkiye futbol federasyonu

futbol antrenörü

transfer

transfermarkt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102138313_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cb1a41b9d23820e65c8e86f82dd10853.jpg

Şampiyonluk yarışında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’nin gündemindeki isimlerden biri Ademola Lookman oldu.Nijeryalı futbolcu için Milano’da gerçekleştirilen ilk temaslar, Sadettin Saran’ın Türkiye’ye dönüşü nedeniyle yarıda kalmıştı. Ancak görüşmelerin büyük bölümünün pozitif geçtiği öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre; Lookman transferi için yeniden girişimde bulunulacağı ve konunun bugün yapılacak toplantıda tekrar masaya yatırılacağı belirtildi.Öte yandan Fenerbahçe, forvet hattı için de iki güçlü ismi değerlendiriyor. Yönetimin listesinde Alexander Sörloth ve Robert Lewandowski bulunuyor. Polonyalı yıldızın transfer şartlarının daha uygun olduğu belirtilirken, Sadettin Saran’ın ise camiaya Alexander Sörloth’u kazandırma isteğinde olduğu kaydediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/besiktas-deplasmanda-fenerbahceyi-2-1-maglup-etti-1102134404.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol maçı, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü, transfer, transfermarkt