Fenerbahçe Lookman'ın peşinde: İlk toplantı pozitif geçti
Süper Lig'in ilk yarısını Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertli yönetim, Ademola Lookman için harekete geçti.
Şampiyonluk yarışında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’nin gündemindeki isimlerden biri Ademola Lookman oldu.Nijeryalı futbolcu için Milano’da gerçekleştirilen ilk temaslar, Sadettin Saran’ın Türkiye’ye dönüşü nedeniyle yarıda kalmıştı. Ancak görüşmelerin büyük bölümünün pozitif geçtiği öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre; Lookman transferi için yeniden girişimde bulunulacağı ve konunun bugün yapılacak toplantıda tekrar masaya yatırılacağı belirtildi.Öte yandan Fenerbahçe, forvet hattı için de iki güçlü ismi değerlendiriyor. Yönetimin listesinde Alexander Sörloth ve Robert Lewandowski bulunuyor. Polonyalı yıldızın transfer şartlarının daha uygun olduğu belirtilirken, Sadettin Saran’ın ise camiaya Alexander Sörloth’u kazandırma isteğinde olduğu kaydediliyor.
2025
