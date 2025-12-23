https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/besiktas-deplasmanda-fenerbahceyi-2-1-maglup-etti-1102134404.html

Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş'a son dakikalarda yediği golle 2-1 yenildi. 23.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-23T22:56+0300

2025-12-23T22:56+0300

2025-12-23T22:57+0300

fenerbahçe

spor

beşiktaş

türkiye ziraat kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102134546_0:0:2825:1589_1920x0_80_0_0_4e0271934a2fc820ac95848021372f23.jpg

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe kupaya mağlubiyetle başladı.Sarı-lacivertliler 33. dakikada Cerny'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra sarı-lacivertliler, 43. dakikada Marco Asensio'nun penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.Beşiktaş, 90+1. dakikada Cerny ile bir gol daha buldu ve Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.Fenerbahçe'nin Marco Asensio ile penaltıdan bulduğu gol VAR kararıyla geldi.Sarı lacivertliler , 3 resmi maçın ardından kalesinde gol gördü.UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 yenerek başladığı seride sarı-lacivertliler sırasıyla ligde Konyaspor'u aynı skorla ve Eyüpspor'u da 3-0 mağlup etmişti.16 maçlık yenilmezlik serisi son bulduFenerbahçe, 16 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı. UEFA Avrupa Ligi, lig ve kupada mücadele veren sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesinde 11 galibiyet ve 5 beraberlik yaşamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/genclerbirligi-trabzonspor-macinin-ardindan-fatih-tekke-iyi-oynadilar-duran-toplarda-nasipliydiler-1102081092.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, beşiktaş, türkiye ziraat kupası