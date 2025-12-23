https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/besiktas-deplasmanda-fenerbahceyi-2-1-maglup-etti-1102134404.html
Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti
Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş'a son dakikalarda yediği golle 2-1 yenildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe kupaya mağlubiyetle başladı.Sarı-lacivertliler 33. dakikada Cerny'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra sarı-lacivertliler, 43. dakikada Marco Asensio'nun penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.Beşiktaş, 90+1. dakikada Cerny ile bir gol daha buldu ve Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.Fenerbahçe'nin Marco Asensio ile penaltıdan bulduğu gol VAR kararıyla geldi.Sarı lacivertliler , 3 resmi maçın ardından kalesinde gol gördü.UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 yenerek başladığı seride sarı-lacivertliler sırasıyla ligde Konyaspor'u aynı skorla ve Eyüpspor'u da 3-0 mağlup etmişti.16 maçlık yenilmezlik serisi son bulduFenerbahçe, 16 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı. UEFA Avrupa Ligi, lig ve kupada mücadele veren sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesinde 11 galibiyet ve 5 beraberlik yaşamıştı.
Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti
22:56 23.12.2025 (güncellendi: 22:57 23.12.2025)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş'a son dakikalarda yediği golle 2-1 yenildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe kupaya mağlubiyetle başladı.
Sarı-lacivertliler 33. dakikada Cerny'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra sarı-lacivertliler, 43. dakikada Marco Asensio'nun penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.
Beşiktaş, 90+1. dakikada Cerny ile bir gol daha buldu ve Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe'nin Marco Asensio ile penaltıdan bulduğu gol VAR kararıyla geldi.
Sarı lacivertliler , 3 resmi maçın ardından kalesinde gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 yenerek başladığı seride sarı-lacivertliler sırasıyla ligde Konyaspor'u aynı skorla ve Eyüpspor'u da 3-0 mağlup etmişti.
16 maçlık yenilmezlik serisi son buldu
Fenerbahçe, 16 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı. UEFA Avrupa Ligi, lig ve kupada mücadele veren sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesinde 11 galibiyet ve 5 beraberlik yaşamıştı.