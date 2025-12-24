https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/fenerbahce-galibiyeti-ardindan-sergen-yalcin-yeni-bir-yapilanma-donemindeyiz-yeni-bir-sey-insa-1102142292.html

Fenerbahçe galibiyeti ardından Sergen Yalçın: Yeni bir yapılanma dönemindeyiz, yeni bir şey inşa ediyoruz

Fenerbahçe galibiyeti ardından Sergen Yalçın: Yeni bir yapılanma dönemindeyiz, yeni bir şey inşa ediyoruz

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, devre arasına moralli girdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "İki büyük camiaya yakışacak şekilde dostça bir oyun olduğunu düşünüyorum. İki takım oyuncuları da ellerinden geleni yaptı. Final bölümünde gol atıp kazanmak bizim için sevindiriciydi. Ön alan presiyle başladık ve oyunu ön alanda oynamaya çalıştık. Oyun planımız doğruydu. Beklediğimiz seviyedeydi. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Güzel bir final bölümü oldu. Yılın son derbisini kazandık. İlk yarıyı moralli kapatıp ikinci yarıya hazırlanacağız." diye konuştu.Beşiktaş'ın yeni bir yapılanma sürecinde olduğunu söyleyen Yalçın, zamana ihtiyaçları olduklarını vurgulayarak, "Son oynadığımız maçlara bakarsak fiziksel olarak takım iyi durumda. Ön alan oyunu oynamaya çalışıyoruz. Ligin en güçlü takımlarından birine karşı ön alan baskısıyla oynadık. Oyuncularım oyun planına sadık kaldılar." ifadelerini kullandı.Transferde önceliklerinin takıma katılıp direkt katkı verecek isimler olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı teknik adam, "Transfer için çalışıyoruz. Ocak transferleri kolay değil. Çok ciddi rakamlar harcamak zorundasınız iyi oyuncular almak için. 3 aydan beri ciddi çalışma içindeyiz. Plan dahilinde birçok şeyi yapıyoruz. Bunu ne kadar uygulamaya geçiririz zaman gösterir. Seviye üstü ve direkt oynayacak oyunculara bakıyoruz. Gelip direkt performans verecek oyuncular arıyoruz. Ay başında başlayacak 1 aylık bir süreç nereye gideriz hep birlikte göreceğiz. Yeni bir yapılanma dönemindeyiz. Yeni bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var ancak tek korkumuz bu zamanı alamamak. Büyük camialarda zaman konusu zordur. Camiaya iyi yerlere geleceğiz diye umut vermeye çalışıyoruz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bunu 1-2 ayda çözemeyiz. İşler iyi giderse bu sorunları önümüzdeki süreçte çözeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

