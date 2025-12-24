https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/domenico-tedesco-bugun-9-tane-ilk-11-oyuncusu-diyecegimiz-isim-yoktu-1102141447.html

Domenico Tedesco: Bugün 9 tane ilk 11 oyuncusu diyeceğimiz isim yoktu

Domenico Tedesco: Bugün 9 tane ilk 11 oyuncusu diyeceğimiz isim yoktu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, kaybetmeyi hak etmediklerini...

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, takımda birçok eksik oyuncu varken eldeki oyuncuları görme açısından iyi bir fırsata sahip olduklarını dile getirdi.Devre arasındaki bazı futbolcuların takımda kalıp kalmaması adına fikirlerinin netleşip netleşmemesi hakkında konuşan Tedesco, "Oynadıkları dakikalara bakınca bazıları az süre almadılar. Bazı isimleri gerek ilk 11'de gerekse sonradan oyuna sokarak değerlendirmiştik. Her maç bize yeni bir bilgi veriyor ve dolayısıyla cevap evet." ifadelerini kullandı.Devre arasında yapılması planlanan transferler hakkında konuşmak istemediğini vurgulayan Tedesco, Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşmak istediğini belirtti.Transfer dönemlerinin kendisi adına stresli olduğunun altını çizen Tedesco, "Takım da bu haberleri okuyor. Orta saha ya da savunma oyuncuları bu haberleri okuyunca mutlu olmazlar. Ancak günün sonunda bunu kabul etmeleri gerekiyor. Dedikodular var ve takımı geliştirmek istediğimiz doğru. Benim için ocak transfer dönemi karmaşıktır. Hangi oyuncuların uygun olacağını bilemezsiniz. Benim kafamda fikirler var ve bu fikirleri yönetim kuruluyla, başkanımızla konuşuyoruz. Ben zaten 'Şu oyuncuyu istiyorum.' diye belirtmem, kafamdaki profili belirtirim. Benim için ocak transfer dönemi daha çok reaksiyon göstermeniz gereken bir dönemdir, yaz transfer dönemi ise daha aktif bir dönemdir." açıklamasını yaptı."9 tane ilk 11 oyuncusu diyeceğimiz isim yoktu"Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao konusunda herhangi bir gelişme olmadığını dile getiren Tedesco, bu oyuncularla ilgili bir aksiyon alınması durumunda kamuoyunun haberdar edileceğini belirtti.Beşiktaş karşısında maçı kaybettiklerini ancak son 3 ayda takımın harika işler çıkardığını vurgulayan İtalyan teknik adam, şöyle konuştu:Süper Kupa'da yer alacakları için kamp yapamayacaklarını dile getiren Tedesco, "Biz Samsunspor maçını kazanırsak final maçı oynayacağız. Tabii ki 2 haftalık süreçte kamp yapmak iyi olurdu. Ama Süper Kupa maçlarını oynamak demek, kupa kaldırma ihtimali olması demek." diye konuştu.Ederson ve Jhon Duran'ın Noel tatili nedeniyle izin alması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Tedesco, "Ben bu kararı tek başıma vermedim, hep beraber verdik. Sürekli aile olmaktan ve aile olmanın öneminden bahsediyorum. Çünkü ben burada kendimi bir ailenin içinde görüyorum. İnsanların ihtiyaçları vardır. Güney Amerikalı oyuncular için Noel çok önemlidir. Bunu bana sordular. Jhon Duran uzun bir sakatlıktan çıkmıştı ve sakatlığın ardından özverili şekilde oynadı. Ederson da sakatlığının ardından ağrısı olmasına rağmen 3 önemli maçta oynadı. Ben de kulüple birlikte böyle bir karar aldım ve Noel'de evlerinde aileleriyle olma fırsatını verdim." ifadelerini kullandı.Domenico Tedesco, son olarak herkese iyi seneler dileyerek şunları söyledi:

