Enflasyon muhasebesinin ertelenmesi teklifi Meclis'te kabul edildi
24.12.2025
TBMM Genel Kurulu’nda, enflasyon muhasebesi uygulamasının ertelenmesini öngören yasa teklifi kabul edildi.Buna göre 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemleriyle bu dönemlere ait geçici vergi süreçlerinde enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerde ise erteleme, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sona eren hesap dönemlerini kapsayacak.Yasayla Cumhurbaşkanına, erteleme süresini üç hesap dönemine kadar uzatma yetkisi verildi.
Enflasyon muhasebesi uygulamasının ertelenmesini öngören yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenlemeyle işletmeler için enflasyon düzeltmesine üç yıl süreyle ara verildi.
TBMM Genel Kurulu’nda, enflasyon muhasebesi uygulamasının ertelenmesini öngören yasa teklifi kabul edildi.
Buna göre 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemleriyle bu dönemlere ait geçici vergi süreçlerinde enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerde ise erteleme, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sona eren hesap dönemlerini kapsayacak.
Yasayla Cumhurbaşkanına, erteleme süresini üç hesap dönemine kadar uzatma yetkisi verildi.