Bakan Tunç açıkladı: Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı: Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç, Libya askeri hayetini taşıyan uçağın Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan bir süre sonra düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet... 23.12.2025
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi iş jetinin düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.Konuyla ilgili bilgilendirme Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç açıklamasında şunları ifade etti:Tunç, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.
23:27 23.12.2025 (güncellendi: 23:42 23.12.2025)
Ankara'nın Haymana ilçesinde acil iniş bildirdikten sonra kule ile teması kesilen uçak için arama kurtarma çalışması başladı
Adalet Bakanı Tunç, Libya askeri hayetini taşıyan uçağın Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan bir süre sonra düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi iş jetinin düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili bilgilendirme Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç açıklamasında şunları ifade etti:

Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Tunç, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.
Abdulhamid Dibeybe - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
DÜNYA
Libya Başbakanı Dibeybe’den Ankara dönüşü kazada ölen General Haddad ve beraberindekiler için taziye mesajı
23:29
