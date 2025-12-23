https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/bakan-tunc-acikladi-libya-genelkurmay-baskanini-tasiyan-ucagin--dusmesiyle-ilgili-sorusturma-1102135649.html
Bakan Tunç açıkladı: Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı: Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Libya askeri hayetini taşıyan uçağın Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan bir süre sonra düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T23:27+0300
2025-12-23T23:27+0300
2025-12-23T23:42+0300
türki̇ye
libya
uçak
yılmaz tunç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102134806_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_9fbfa711e658305225f76133259bcaab.jpg
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi iş jetinin düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.Konuyla ilgili bilgilendirme Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç açıklamasında şunları ifade etti:Tunç, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/libya-basbakani-dibeybeden-ankara-donusu-kazada-olen-general-haddad-ve-beraberindekiler-icin-taziye-1102135759.html
türki̇ye
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102134806_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_71e8c6209e90014c6df1301cd294852f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
libya, uçak, yılmaz tunç
Bakan Tunç açıkladı: Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
23:27 23.12.2025 (güncellendi: 23:42 23.12.2025)
Adalet Bakanı Tunç, Libya askeri hayetini taşıyan uçağın Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan bir süre sonra düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi iş jetinin düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili bilgilendirme Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç açıklamasında şunları ifade etti:
Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.
Tunç, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.