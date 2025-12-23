https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/bakan-tunc-acikladi-libya-genelkurmay-baskanini-tasiyan-ucagin--dusmesiyle-ilgili-sorusturma-1102135649.html

Bakan Tunç açıkladı: Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, Libya askeri hayetini taşıyan uçağın Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan bir süre sonra düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet... 23.12.2025, Sputnik Türkiye

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi iş jetinin düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.Konuyla ilgili bilgilendirme Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç açıklamasında şunları ifade etti:Tunç, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

