Durov: Macron, Avrupa’yı dijital bir GULAG’a dönüştürüyor
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, Avrupa Birliği’ni ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir ‘dijital gulag’a dönüştürmeye... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un düşen halk desteğini telafi etmek için kendisini eleştirenleri susturmaya çalıştığını öne sürdü. AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’nı eleştiren Durov, Macron’un bu düzenlemelerle tüm Avrupa’yı sansür ve izleme ağına dönüştürdüğünü belirtti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan platformlarını ve konuşmacılarını sansürlemeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle beş aktiviste ülkeye giriş yasağı getirildiğini, söz konusu kişilerin tamamının Avrupa devletlerinin vatandaşı olduğunu belirtmişti.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sarah Rogers da X’te yaptığı paylaşımda, AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’nın baş mimarlarından Thierry Breton’un yaptırım listesine alındığını açıklamıştı. Rogers, Breton’un Ağustos 2024’te, Elon Musk’un ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı çevrimiçi söyleşi öncesinde, Musk’a yönelik tehdit içerikli bir mektup yayınladığını ve bunu Dijital Hizmetler Yasası’na dayandırdığını ifade etmişti.
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un düşen halk desteğini telafi etmek için kendisini eleştirenleri susturmaya çalıştığını öne sürdü. AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’nı eleştiren Durov, Macron’un bu düzenlemelerle tüm Avrupa’yı sansür ve izleme ağına dönüştürdüğünü belirtti.
Avrupa’daki sansür yasasının (Dijital Hizmetler Yasası - DSA) mimarı, Macron’un yakın müttefiki ve onun tarafından atanmış bir isim. Macron, düşen halk desteğini tersine çevirmek amacıyla çevrim içi eleştirileri bastırmaya çalışıyor. Tüm Avrupa’yı DSA ve 'Chat Control' yoluyla dijital bir GULAG’a dönüştürmek istiyor.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan platformlarını ve konuşmacılarını sansürlemeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle beş aktiviste ülkeye giriş yasağı getirildiğini, söz konusu kişilerin tamamının Avrupa devletlerinin vatandaşı olduğunu belirtmişti.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sarah Rogers da X’te yaptığı paylaşımda, AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’nın baş mimarlarından Thierry Breton’un yaptırım listesine alındığını açıklamıştı. Rogers, Breton’un Ağustos 2024’te, Elon Musk’un ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı çevrimiçi söyleşi öncesinde, Musk’a yönelik tehdit içerikli bir mektup yayınladığını ve bunu Dijital Hizmetler Yasası’na dayandırdığını ifade etmişti.