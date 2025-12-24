Durov: Macron, Avrupa’yı dijital bir GULAG’a dönüştürüyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/durov-macron-avrupayi-dijital-bir-gulaga-donusturuyor-1102198266.html

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un düşen halk desteğini telafi etmek için kendisini eleştirenleri susturmaya çalıştığını öne sürdü. AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’nı eleştiren Durov, Macron’un bu düzenlemelerle tüm Avrupa’yı sansür ve izleme ağına dönüştürdüğünü belirtti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan platformlarını ve konuşmacılarını sansürlemeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle beş aktiviste ülkeye giriş yasağı getirildiğini, söz konusu kişilerin tamamının Avrupa devletlerinin vatandaşı olduğunu belirtmişti.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sarah Rogers da X’te yaptığı paylaşımda, AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’nın baş mimarlarından Thierry Breton’un yaptırım listesine alındığını açıklamıştı. Rogers, Breton’un Ağustos 2024’te, Elon Musk’un ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı çevrimiçi söyleşi öncesinde, Musk’a yönelik tehdit içerikli bir mektup yayınladığını ve bunu Dijital Hizmetler Yasası’na dayandırdığını ifade etmişti.

