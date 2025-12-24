Türkiye
Dolar 2017'den bu yana en sert düşüşünü yaşıyor
Dolar 2017'den bu yana en sert düşüşünü yaşıyor
ABD doları, 2025 yılına sekiz yılın en zayıf performansıyla veda etmeye hazırlanıyor. Uzmanlara göre yıl sonuna kadar sınırlı bir geri çekilme bile, doların 2025’i son 20 yılın en kötü performansıyla bitirmesine yol açabilir.
Opsiyon piyasasındaki fiyatlamalar, yatırımcıların yılın son günlerinde doların daha da değer kaybedebileceğine oynadığını gösteriyor.Amerikan basınında yer alan verilere göre salı günü yüzde 0.3 düşerek 3 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine indi. Endeks, yıl başından bu yana yüzde 8.2 geriledi. Bu oran, dolar için 2017'den bu yana en sert yıllık düşüş anlamına geliyor.Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının diğer büyük merkez bankalarından daha fazla ayrışacağı beklentisi ve yıl sonuna özgü mevsimsel eğilimler, doları baskı altında tutan temel unsurlar arasında gösteriliyor.Dolay aleyhine pozisyonlar artıyorOpsiyon piyasasındaki göstergeler de dolar aleyhine pozisyonların arttığını ortaya koyuyor. Piyasa duyarlılığını ve pozisyonlanmayı yansıtan 'risk dönüşü' son üç ayın en 'ayı' yani en olumsuz dolar beklentisine işaret ediyor.Depository Trust &amp; Clearing Corporation (DTCC) verilerine göre yatırımcılar, son günlerde doların değer kaybı beklentisini en çok euro ve Avustralya doları üzerinden ifade ediyor.
ABD doları, 2025 yılına sekiz yılın en zayıf performansıyla veda etmeye hazırlanıyor. Uzmanlara göre yıl sonuna kadar sınırlı bir geri çekilme bile, doların 2025’i son 20 yılın en kötü performansıyla bitirmesine yol açabilir.
Opsiyon piyasasındaki fiyatlamalar, yatırımcıların yılın son günlerinde doların daha da değer kaybedebileceğine oynadığını gösteriyor.
Amerikan basınında yer alan verilere göre salı günü yüzde 0.3 düşerek 3 Ekim’den bu yana en düşük seviyesine indi. Endeks, yıl başından bu yana yüzde 8.2 geriledi.
Bu oran, dolar için 2017’den bu yana en sert yıllık düşüş anlamına geliyor.
Yılın kalan günlerinde yaşanacak sınırlı bir geri çekilme bile, doları son en az 20 yılın en kötü yıllık performansına taşıyabilir.
Piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasının diğer büyük merkez bankalarından daha fazla ayrışacağı beklentisi ve yıl sonuna özgü mevsimsel eğilimler, doları baskı altında tutan temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Dolay aleyhine pozisyonlar artıyor

Opsiyon piyasasındaki göstergeler de dolar aleyhine pozisyonların arttığını ortaya koyuyor. Piyasa duyarlılığını ve pozisyonlanmayı yansıtan ‘risk dönüşü’ son üç ayın en ‘ayı’ yani en olumsuz dolar beklentisine işaret ediyor.
Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) verilerine göre yatırımcılar, son günlerde doların değer kaybı beklentisini en çok euro ve Avustralya doları üzerinden ifade ediyor.x
Çin, dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
EKONOMİ
Amerikan basını: Çin, sessizce doları yıkıyor, ama nasıl?
22 Aralık, 12:22
