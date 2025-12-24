https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/disisleri-bakanligi-suriye-tarafi-heyetimizden-ozur-dilemistir-1102138166.html

Dışişleri Bakanlığı: Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Fidan ile Şeybani​​​​​​​'nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşandığını, Suriye tarafının... 24.12.2025

2025-12-24T00:37+0300

2025-12-24T00:37+0300

2025-12-24T00:37+0300

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Aralık'ta Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak bir basın toplantısı düzenlemişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ortak basın toplantısı ile ilgili açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, ortak basın toplantısının sonuna doğru yaşanan teknik aksaklık sebebi ile toplantının erken sonlandırıldığını bildirdi.Keçeli, Suriye tarafının Türk heyetinden özür dilediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

2025

