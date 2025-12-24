Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/disisleri-bakanligi-suriye-tarafi-heyetimizden-ozur-dilemistir-1102138166.html
Dışişleri Bakanlığı: Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir
Dışişleri Bakanlığı: Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Fidan ile Şeybani​​​​​​​'nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşandığını, Suriye tarafının... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102060924_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c42439dbd5ac4c923c8529fad278f8a4.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Aralık'ta Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak bir basın toplantısı düzenlemişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ortak basın toplantısı ile ilgili açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, ortak basın toplantısının sonuna doğru yaşanan teknik aksaklık sebebi ile toplantının erken sonlandırıldığını bildirdi.Keçeli, Suriye tarafının Türk heyetinden özür dilediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
00:37 24.12.2025
© Murat GökBakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Fidan ile Şeybani​​​​​​​'nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşandığını, Suriye tarafının bu durumdan dolayı Türk heyetinden özür dilediğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Aralık'ta Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak bir basın toplantısı düzenlemişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ortak basın toplantısı ile ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, ortak basın toplantısının sonuna doğru yaşanan teknik aksaklık sebebi ile toplantının erken sonlandırıldığını bildirdi.
Keçeli, Suriye tarafının Türk heyetinden özür dilediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

Dün (22 Aralık) Şam’da, Sayın Bakanımız ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşanmış; Gazze’deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt veren Sayın Bakanımızın konuşması sırasında çevirmenin sesi toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmamıştır.

Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır.

Yaşanan bu durumdan ötürü Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir.

