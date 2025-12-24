https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/denizalti-kablolari-krizi-cinden-tayvana-suclama-1102174363.html
Denizaltı kabloları krizi: Çin’den Tayvan’a suçlama
Denizaltı kabloları krizi: Çin’den Tayvan’a suçlama
Sputnik Türkiye
Çin, şubat ayında Tayvan açıklarında zarar gören denizaltı internet kablolarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Pekin, olayın arkasında Tayvanlı... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T16:38+0300
2025-12-24T16:38+0300
2025-12-24T16:38+0300
dünya
asya & pasifik
tayvan
çin
pekin
sabotaj
kablo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102174104_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_0c572e394ab77fc7c151ff020175c1d1.jpg
Çinli yetkililerin açıklamasına göre, şubat ayında denizaltı kablolarına zarar veren Togo bayraklı Hong Tai 58 adlı gemi, iki Tayvanlı erkek tarafından yürütülen bir kaçakçılık operasyonunun parçasıydı. Soruşturmayı yürüten birimler, geminin Çinli mürettebata sahip olmasına rağmen fiili kontrolün Tayvanlılarda olduğunu aktardı.Tayvan'dan 'hibrit savaş' tepkisiTayvan yönetimi ise suçlamaları reddetti. Tayvan, olayın basit bir deniz kazası olmadığını, Çin’in ada üzerindeki baskıyı artırmak için kabloları bilinçli şekilde hedef aldığını savundu. Kablolara Çin'in zarar verdiğini savunan Tayvan, bu eylemleri, açık bir saldırı olmadan yapılan ve sorumluluğu inkar edilebilen 'hibrit savaş' yöntemi olarak tanımladı.Yargı süreciÇin’in doğusundaki Weihai kentinde yürütülen soruşturmada, Tayvanlı iki şüpheli için ödül ilan edildiği bildirildi. Tayvan tarafı ise somut kanıt olmadan isimlerin açıklanmasını eleştirerek bunun 'siyasi baskı' olduğunu söyledi. Öte yandan Tayvan’daki bir mahkeme, geminin Çinli kaptanını kablolara kasıtlı zarar verdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/cin-disislerinden-zelenskiyin-tehditlerine-yanit-hatalarini-duzelt-1102087749.html
tayvan
çin
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102174104_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_5321cf4f6e8f46b8bc85a7364040ee2f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, tayvan, çin, pekin, sabotaj, kablo
asya & pasifik, tayvan, çin, pekin, sabotaj, kablo
Denizaltı kabloları krizi: Çin’den Tayvan’a suçlama
Çin, şubat ayında Tayvan açıklarında zarar gören denizaltı internet kablolarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Pekin, olayın arkasında Tayvanlı isimlerin olduğunu savundu; Taipei ise bunun 'hibrit savaş' olduğunu söyledi.
Çinli yetkililerin açıklamasına göre, şubat ayında denizaltı kablolarına zarar veren Togo bayraklı Hong Tai 58 adlı gemi, iki Tayvanlı erkek tarafından yürütülen bir kaçakçılık operasyonunun parçasıydı. Soruşturmayı yürüten birimler, geminin Çinli mürettebata sahip olmasına rağmen fiili kontrolün Tayvanlılarda olduğunu aktardı.
Tayvan'dan 'hibrit savaş' tepkisi
Tayvan yönetimi ise suçlamaları reddetti. Tayvan, olayın basit bir deniz kazası olmadığını, Çin’in ada üzerindeki baskıyı artırmak için kabloları bilinçli şekilde hedef aldığını savundu. Kablolara Çin'in zarar verdiğini savunan Tayvan, bu eylemleri, açık bir saldırı olmadan yapılan ve sorumluluğu inkar edilebilen 'hibrit savaş' yöntemi olarak tanımladı.
Çin’in doğusundaki Weihai kentinde yürütülen soruşturmada, Tayvanlı iki şüpheli için ödül ilan edildiği bildirildi. Tayvan tarafı ise somut kanıt olmadan isimlerin açıklanmasını eleştirerek bunun 'siyasi baskı' olduğunu söyledi. Öte yandan Tayvan’daki bir mahkeme, geminin Çinli kaptanını kablolara kasıtlı zarar verdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırdı.