Denizaltı kabloları krizi: Çin’den Tayvan’a suçlama

Çin, şubat ayında Tayvan açıklarında zarar gören denizaltı internet kablolarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Pekin, olayın arkasında Tayvanlı... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

Çinli yetkililerin açıklamasına göre, şubat ayında denizaltı kablolarına zarar veren Togo bayraklı Hong Tai 58 adlı gemi, iki Tayvanlı erkek tarafından yürütülen bir kaçakçılık operasyonunun parçasıydı. Soruşturmayı yürüten birimler, geminin Çinli mürettebata sahip olmasına rağmen fiili kontrolün Tayvanlılarda olduğunu aktardı.Tayvan'dan 'hibrit savaş' tepkisiTayvan yönetimi ise suçlamaları reddetti. Tayvan, olayın basit bir deniz kazası olmadığını, Çin’in ada üzerindeki baskıyı artırmak için kabloları bilinçli şekilde hedef aldığını savundu. Kablolara Çin'in zarar verdiğini savunan Tayvan, bu eylemleri, açık bir saldırı olmadan yapılan ve sorumluluğu inkar edilebilen 'hibrit savaş' yöntemi olarak tanımladı.Yargı süreciÇin’in doğusundaki Weihai kentinde yürütülen soruşturmada, Tayvanlı iki şüpheli için ödül ilan edildiği bildirildi. Tayvan tarafı ise somut kanıt olmadan isimlerin açıklanmasını eleştirerek bunun 'siyasi baskı' olduğunu söyledi. Öte yandan Tayvan’daki bir mahkeme, geminin Çinli kaptanını kablolara kasıtlı zarar verdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırdı.

