Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Çin Dışişleri'nden Zelenskiy'in tehditlerine yanıt: 'Hatalarını düzelt'
Çin Dışişleri’nden Zelenskiy’in tehditlerine yanıt: ‘Hatalarını düzelt’
Çin Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejimi lideri Zelenskiy'in, Rusya'ya yardım ettikleri iddiasıyla Çin vatandaşlarına ve şirketlerine yönelik yaptırımları... 23.12.2025
Çin Dışişleri Bakanlığı Söcüsü Lin Cien, bugünkü basın toplantısında, Vladimir Zelenskiy’in, Rusya'ya yardım ettiği iddia edilen Çin vatandaşları ve şirketlerine yönelik yeni yaptırım paketini uygulamaya koymayı planladıklarına ilişkin sözlerini değerlendirdi.Lin, “Çin, uluslararası hukuku ihlal eden ve BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmemiş yasadışı tek taraflı yaptırımlara tutarlı bir şekilde karşı çıkıyor” ifadesini kullandı.Pekin’in, “Ukrayna’ya derhal hataları düzeltme çağrısında bulunduğunu” söyleyen diplomat, “Çinli işletmelerin ve vatandaşların meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağız” diye ekledi.
Çin Dışişleri’nden Zelenskiy’in tehditlerine yanıt: ‘Hatalarını düzelt’

23.12.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, File Çin Dışişleri Bakanlığı
Çin Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in, Rusya’ya yardım ettikleri iddiasıyla Çin vatandaşlarına ve şirketlerine yönelik yeni yaptırımları uygulama tehdidine karşılık olarak hataları düzeltme çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Söcüsü Lin Cien, bugünkü basın toplantısında, Vladimir Zelenskiy’in, Rusya'ya yardım ettiği iddia edilen Çin vatandaşları ve şirketlerine yönelik yeni yaptırım paketini uygulamaya koymayı planladıklarına ilişkin sözlerini değerlendirdi.
Lin, “Çin, uluslararası hukuku ihlal eden ve BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmemiş yasadışı tek taraflı yaptırımlara tutarlı bir şekilde karşı çıkıyor” ifadesini kullandı.
Pekin’in, “Ukrayna’ya derhal hataları düzeltme çağrısında bulunduğunu” söyleyen diplomat, “Çinli işletmelerin ve vatandaşların meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağız” diye ekledi.
UKRAYNA KRİZİ
Eski Pentagon yetkilisi Bryen: Zelenskiy'in uzlaşmaz tavrı, Rusya ve ABD'yi birbirine yaklaştırabilir
11:18
