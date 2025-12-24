Çinli uzman: Zelenskiy’in Çin’e yaptırım tehditleri propaganda amaçlı
© AP Photo / Efrem LukatskyVladimir Zelenskiy
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone ol
Çinli askeri bloger Qiu Shiqing, Vladimir Zelenskiy’in Rus savunma sanayiiyle bağlantılı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulanabileceği yönündeki açıklamalarını “propaganda” olarak nitelendirdi.
Çinli askeri bloger Qiu Shiqing, Vladimir Zelenskiy’in Çin’e yönelik yaptırım tehditlerini Sputnik’e değerlendirdi. Qiu, Zelenskiy’in, Rusya’nın askeri sanayiiyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yaptırım getirme söylemine Çin vatandaşlarının da dahil edilebileceğini dile getirmesini, “iç krizleri örtmeye dönük bir propaganda hamlesi” olarak gördüğünü söyledi.
Zelenskiy’in, Rus savunma sanayiyle ilişkili kişilere ve bunlar arasında Çin vatandaşlarına da yaptırım uygulanabileceğine dair açıklamalarını, yolsuzluk skandalının yarattığı endişeleri dağıtmak ve cephe hattındaki olumsuz durumu gizlemek için yaptığı bir propaganda olarak değerlendiriyorum.
Çin’in Ukrayna çatışmasında tarafsız konumda olduğunu vurgulayan bloger, Pekin’in uluslararası ticaret kurallarına uygun hareket ettiğini belirtti:
Bu çatışmada Çin’in tarafsız duruşu herkesçe biliniyor. Çin’in sivil amaçlı sanayi ve elektronik ürünleri uluslararası ticaret kurallarına uygundur. Çin, BM toplantılarında defalarca, iş ve ticaret ilişkilerini tüm taraflarla sürdürdüğünü ve hiçbir tarafla işbirliğini kesmeyi planlamadığını ifade etti.
Qiu, Zelenskiy’in Çin vatandaşlarına yönelik olası yaptırımlar hakkında, Pekin’le hiçbir istişarede bulunmadan konuşmasını eleştirerek, bunun diplomatik teamüllerle de bağdaşmadığını savundu:
Uluslararası ticaret ve iş dünyası açısından da, diplomatik pratik açısından da, Zelenskiy’in ‘Çin vatandaşlarına olası yaptırımlar’ yönündeki, herhangi bir istişareye dayanmayan açıklamalarından son derece şaşkınlık duyuyoruz.
Çinli bloger, bu tür söylemlerin hem Kiev yönetiminin kendi hatalarının üzerini örtmeye yaradığını hem de ciddi karşılıklara neden olabileceğini belirterek, şu uyarıda bulundu:
Bu tür açıklamalar, Kiev’in çatışma sürecindeki yönetim hatalarına dair sorumluluğu üzerinden atmakla kalmıyor, aynı zamanda Çin’i, BM Güvenlik Konseyi onayı olmadan ve uluslararası hukuka aykırı şekilde alınan bu tek taraflı yaptırımlara karşı önlem almaya zorlayabilir. Çin bu tür karşı tedbirleri hayata geçirirse, zaten son derece kırılgan olan Ukrayna savaş ekonomisine ağır zarar verecektir. Ukrayna’nın bu tarz yöntemleri sadece kendisine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda cephe hattındaki sorunların çığ gibi büyümesine de yol açabilir.