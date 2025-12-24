https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/cinli-uzman-zelenskiyin-cine-yaptirim-tehditleri-propaganda-amacli-1102180581.html

Çinli uzman: Zelenskiy’in Çin’e yaptırım tehditleri propaganda amaçlı

Çinli askeri bloger Qiu Shiqing, Vladimir Zelenskiy’in Rus savunma sanayiiyle bağlantılı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulanabileceği yönündeki açıklamalarını... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

Çinli askeri bloger Qiu Shiqing, Vladimir Zelenskiy’in Çin’e yönelik yaptırım tehditlerini Sputnik’e değerlendirdi. Qiu, Zelenskiy’in, Rusya’nın askeri sanayiiyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yaptırım getirme söylemine Çin vatandaşlarının da dahil edilebileceğini dile getirmesini, “iç krizleri örtmeye dönük bir propaganda hamlesi” olarak gördüğünü söyledi.Çin’in Ukrayna çatışmasında tarafsız konumda olduğunu vurgulayan bloger, Pekin’in uluslararası ticaret kurallarına uygun hareket ettiğini belirtti:Qiu, Zelenskiy’in Çin vatandaşlarına yönelik olası yaptırımlar hakkında, Pekin’le hiçbir istişarede bulunmadan konuşmasını eleştirerek, bunun diplomatik teamüllerle de bağdaşmadığını savundu:Çinli bloger, bu tür söylemlerin hem Kiev yönetiminin kendi hatalarının üzerini örtmeye yaradığını hem de ciddi karşılıklara neden olabileceğini belirterek, şu uyarıda bulundu:

