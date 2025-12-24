https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/chp-lideri-ozelden-fenerbahceye-gecmis-olsun-telefonu-1102199371.html
CHP lideri Özel'den Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' telefonu
CHP lideri Özel'den Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' telefonu
24.12.2025
Ana Muhalefet Partisi CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar'la görüştü.Özel, görüşmede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında kulüp binasında gözaltına alınan Başkan Sadettin Saran'la ilgili süreci Başkan Vekili Salar'dan bizzat dinledi.Özgür Özel, Sadettin Saran'ın daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelmesine rağmen, kulüp binasında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınma şeklini eleştirerek bu yöntemi 'provokatif ve düşmanca' bir eylem olarak değerlendirdiğini ifade etti.CHP Genel Başkanı, Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayarak, tüm Fenerbahçe camiasına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Ana Muhalefet Partisi CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar'la görüştü.
Özel, görüşmede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında kulüp binasında gözaltına alınan Başkan Sadettin Saran'la ilgili süreci Başkan Vekili Salar'dan bizzat dinledi.
Özgür Özel, Sadettin Saran'ın daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelmesine rağmen, kulüp binasında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınma şeklini eleştirerek bu yöntemi 'provokatif ve düşmanca' bir eylem olarak değerlendirdiğini ifade etti.
CHP Genel Başkanı, Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayarak, tüm Fenerbahçe camiasına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.