Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/belcikadan-israil-davasinda-kritik-hamle-uluslararasi-adalet-divani-surecine-katildi-1102164557.html
Belçika’dan İsrail davasında kritik hamle: Uluslararası Adalet Divanı sürecine katıldı
Belçika’dan İsrail davasında kritik hamle: Uluslararası Adalet Divanı sürecine katıldı
Sputnik Türkiye
Belçika, İsrail’e karşı Filistin'de işleri suçlara açılan davada Güney Afrika’nın yanında yer almak için Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu. Müdahalenin... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T16:14+0300
2025-12-24T16:14+0300
dünya
avrupa
i̇srail
belçika
güney afrika
uluslararası adalet divanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103764/78/1037647857_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_b6893de50f001f55ef8d88083775d159.jpg
Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Belçika, Filistin'e saldırıları sebebiyle İsrail'e karşı davaya resmen katılmak için gerekli başvuruyu sundu. Başvurunun, mahkeme statüsünde yer alan ilgili maddeye dayandırıldığı aktarıldı.Odak noktası 'soykırım kastı'Mahkeme açıklamasında, Belçika’nın müdahalesinin, Soykırım Sözleşmesi’nde yer alan 'soykırım kastı' kavramının nasıl yorumlanması gerektiği üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu başlığın, davanın hukuki çerçevesinde önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.Davaya katılan ülkeler artıyorDavanın, Güney Afrika tarafından aralık 2023’te İsrail aleyhine açıldığı hatırlatıldı. Gazze’deki eylemlerin Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği iddiasına dayanan sürece, Türkiye, Brezilya, Kolombiya, İrlanda, Meksika ve İspanya’nın da katıldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/israil-savunma-bakani-katz-gazzeden-tamamen-cekilmeyecegiz-kuzeye-yeniden-yerlesecegiz-1102118871.html
i̇srail
belçika
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103764/78/1037647857_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_fb40cc466caa3df67f31194baae1421e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, i̇srail, belçika, güney afrika, uluslararası adalet divanı
avrupa, i̇srail, belçika, güney afrika, uluslararası adalet divanı

Belçika’dan İsrail davasında kritik hamle: Uluslararası Adalet Divanı sürecine katıldı

16:14 24.12.2025
© AA / Abdullah AşıranArşiv Fotoğraf
Arşiv Fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
© AA / Abdullah Aşıran
Abone ol
Belçika, İsrail’e karşı Filistin'de işleri suçlara açılan davada Güney Afrika’nın yanında yer almak için Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu. Müdahalenin, 'soykırım kastı' kavramının yorumuna odaklandığı bildirildi.
Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Belçika, Filistin'e saldırıları sebebiyle İsrail'e karşı davaya resmen katılmak için gerekli başvuruyu sundu. Başvurunun, mahkeme statüsünde yer alan ilgili maddeye dayandırıldığı aktarıldı.

Odak noktası 'soykırım kastı'

Mahkeme açıklamasında, Belçika’nın müdahalesinin, Soykırım Sözleşmesi’nde yer alan 'soykırım kastı' kavramının nasıl yorumlanması gerektiği üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu başlığın, davanın hukuki çerçevesinde önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

Davaya katılan ülkeler artıyor

Davanın, Güney Afrika tarafından aralık 2023’te İsrail aleyhine açıldığı hatırlatıldı. Gazze’deki eylemlerin Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği iddiasına dayanan sürece, Türkiye, Brezilya, Kolombiya, İrlanda, Meksika ve İspanya’nın da katıldığı aktarıldı.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze’den tamamen çekilmeyeceğiz, kuzeye yeniden yerleşeceğiz
Dün, 16:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала