https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/belcikadan-israil-davasinda-kritik-hamle-uluslararasi-adalet-divani-surecine-katildi-1102164557.html

Belçika’dan İsrail davasında kritik hamle: Uluslararası Adalet Divanı sürecine katıldı

Belçika’dan İsrail davasında kritik hamle: Uluslararası Adalet Divanı sürecine katıldı

Sputnik Türkiye

Belçika, İsrail’e karşı Filistin'de işleri suçlara açılan davada Güney Afrika’nın yanında yer almak için Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu. Müdahalenin... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-24T16:14+0300

2025-12-24T16:14+0300

2025-12-24T16:14+0300

dünya

avrupa

i̇srail

belçika

güney afrika

uluslararası adalet divanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103764/78/1037647857_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_b6893de50f001f55ef8d88083775d159.jpg

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Belçika, Filistin'e saldırıları sebebiyle İsrail'e karşı davaya resmen katılmak için gerekli başvuruyu sundu. Başvurunun, mahkeme statüsünde yer alan ilgili maddeye dayandırıldığı aktarıldı.Odak noktası 'soykırım kastı'Mahkeme açıklamasında, Belçika’nın müdahalesinin, Soykırım Sözleşmesi’nde yer alan 'soykırım kastı' kavramının nasıl yorumlanması gerektiği üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu başlığın, davanın hukuki çerçevesinde önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.Davaya katılan ülkeler artıyorDavanın, Güney Afrika tarafından aralık 2023’te İsrail aleyhine açıldığı hatırlatıldı. Gazze’deki eylemlerin Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği iddiasına dayanan sürece, Türkiye, Brezilya, Kolombiya, İrlanda, Meksika ve İspanya’nın da katıldığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/israil-savunma-bakani-katz-gazzeden-tamamen-cekilmeyecegiz-kuzeye-yeniden-yerlesecegiz-1102118871.html

i̇srail

belçika

güney afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, i̇srail, belçika, güney afrika, uluslararası adalet divanı