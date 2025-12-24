https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/belcikadan-israil-davasinda-kritik-hamle-uluslararasi-adalet-divani-surecine-katildi-1102164557.html
Belçika’dan İsrail davasında kritik hamle: Uluslararası Adalet Divanı sürecine katıldı
Belçika’dan İsrail davasında kritik hamle: Uluslararası Adalet Divanı sürecine katıldı
Sputnik Türkiye
Belçika, İsrail’e karşı Filistin'de işleri suçlara açılan davada Güney Afrika’nın yanında yer almak için Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu. Müdahalenin... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T16:14+0300
2025-12-24T16:14+0300
2025-12-24T16:14+0300
dünya
avrupa
i̇srail
belçika
güney afrika
uluslararası adalet divanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103764/78/1037647857_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_b6893de50f001f55ef8d88083775d159.jpg
Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Belçika, Filistin'e saldırıları sebebiyle İsrail'e karşı davaya resmen katılmak için gerekli başvuruyu sundu. Başvurunun, mahkeme statüsünde yer alan ilgili maddeye dayandırıldığı aktarıldı.Odak noktası 'soykırım kastı'Mahkeme açıklamasında, Belçika’nın müdahalesinin, Soykırım Sözleşmesi’nde yer alan 'soykırım kastı' kavramının nasıl yorumlanması gerektiği üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu başlığın, davanın hukuki çerçevesinde önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.Davaya katılan ülkeler artıyorDavanın, Güney Afrika tarafından aralık 2023’te İsrail aleyhine açıldığı hatırlatıldı. Gazze’deki eylemlerin Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği iddiasına dayanan sürece, Türkiye, Brezilya, Kolombiya, İrlanda, Meksika ve İspanya’nın da katıldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/israil-savunma-bakani-katz-gazzeden-tamamen-cekilmeyecegiz-kuzeye-yeniden-yerlesecegiz-1102118871.html
i̇srail
belçika
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103764/78/1037647857_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_fb40cc466caa3df67f31194baae1421e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, i̇srail, belçika, güney afrika, uluslararası adalet divanı
avrupa, i̇srail, belçika, güney afrika, uluslararası adalet divanı
Belçika’dan İsrail davasında kritik hamle: Uluslararası Adalet Divanı sürecine katıldı
Belçika, İsrail’e karşı Filistin'de işleri suçlara açılan davada Güney Afrika’nın yanında yer almak için Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu. Müdahalenin, 'soykırım kastı' kavramının yorumuna odaklandığı bildirildi.
Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Belçika, Filistin'e saldırıları sebebiyle İsrail'e karşı davaya resmen katılmak için gerekli başvuruyu sundu. Başvurunun, mahkeme statüsünde yer alan ilgili maddeye dayandırıldığı aktarıldı.
Odak noktası 'soykırım kastı'
Mahkeme açıklamasında, Belçika’nın müdahalesinin, Soykırım Sözleşmesi’nde yer alan 'soykırım kastı' kavramının nasıl yorumlanması gerektiği üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu başlığın, davanın hukuki çerçevesinde önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.
Davaya katılan ülkeler artıyor
Davanın, Güney Afrika tarafından aralık 2023’te İsrail aleyhine açıldığı hatırlatıldı. Gazze’deki eylemlerin Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği iddiasına dayanan sürece, Türkiye, Brezilya, Kolombiya, İrlanda, Meksika ve İspanya’nın da katıldığı aktarıldı.