Görüntüler büyük tepki çekmişti: Yaşlı bakımevinde şiddete Bakanlık el koydu

17.12.2025

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakım evinde kalan yaşlı bir insana, merkezde şiddet uygulandığına dair görüntüler büyük tepki çekti. Konuyla ilgili özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulandığını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır" açıklaması yaptı. Görüntüler harekete geçirdi Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerince, ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edildiği, gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.Ayrıca Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği ve eş zamanlı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"İdari tedbir kapsamında, Y.K'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."Ne olmuştu?İstanbul Büyükçekmece’de faaliyet gösteren Özel Büyük Marmara Huzurevi’nde yaşanan olayda, Sabah'ın haberine göre, 2023 yılında huzurevinde kalan Abdulkadir Taşar adlı kişinin darbedildiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

