ASKİ'den su kesintileri duyurusu: Hangi ilçelerde kaç saat su kesilecek?

ASKİ'den su kesintileri duyurusu: Hangi ilçelerde kaç saat su kesilecek?

Ankara'da yaşayan ve oturdukları ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşayanlar, 24 Aralık tarihli su kesintilerinin sona ereceğini zamanı araştırıyor.

Ankara'da kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle ASKİ tarafından su kesintileri sürmeye devam ediyor.Ankara'da su kesintileri: Sular hangi ilçelerde kesilecek?Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?KAZANPlanlı KesintiArıza Tarihi: 24.12.2025 08:30:00Tamir Tarihi: 24.12.2025 17:30:00Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 24.12.2025-24.12.2025 tarihinde ..saray mahallesinde 08.30 – 17.30 saatleri arasında planlı ve geçici bir su kesintisi yapılacaktır. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir.Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklarETİMESGUTPlansız KesintiArıza Tarihi: 23.12.2025 14:20:00Tamir Tarihi: 24.12.2025 12:00:00Detay: Değerli abonelerimiz, yoğun su kullanımı nedeniyle Bağlıca Mahallesi , Yeni Bağlıca mahallesi 14:20 ile 02:00 saatleri arasında su basıncında geçici olarak düşüş yaşanabilecektir. Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.Etkilenen Yerler: BAĞLICA MAHALLESİ , YENİ BAĞLICA MAHALLESİ, ATAKENT MAHALLESİ ,ELVAN MAHALLESİ, AYYILDIZ MAHALLESİ GENELİPURSAKLARPlansız KesintiArıza Tarihi: 23.12.2025 15:50:00Tamir Tarihi: 24.12.2025 02:00:00Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesi Yunus Emre Mahallesi Merkez Mahallesi Fatih Mahallesi Ayyıldız Mahallesi Mimar Sinan MahallesiÇANKAYAPlansız KesintiArıza Tarihi: 23.12.2025 22:00:00Tamir Tarihi: 24.12.2025 10:00:00Detay: Son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerimizde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu kapsamda; 23 Aralık 2025 saat 23.00 ile 24 Aralık 2025 saat 10.00 arasında, Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü, Çukurambar mahallelerinde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Su verilmeye başlanmasının ardından, özellikle yüksek kotlara ulaşım süreci biraz zaman alacaktır. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup,birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz.Etkilenen Yerler: Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü, Çukurambar mahalleleriGÖLBAŞIPlanlı KesintiArıza Tarihi: 23.12.2025 23:00:00Tamir Tarihi: 24.12.2025 10:00:00Detay: Son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerimizde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu kapsamda; 23 Aralık 2025 saat 23.00 ile 24 Aralık 2025 saat 10.00 arasında Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan mahallelerinde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Su verilmeye başlanmasının ardından, özellikle yüksek kotlara ulaşım süreci biraz zaman alacaktır. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup, birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz.Etkilenen Yerler: Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik ErcanPOLATLIPlanlı KesintiArıza Tarihi: 24.12.2025 08:20:00Tamir Tarihi: 24.12.2025 22:00:00Detay: Arıza Tarihi: 24.12.2025 08:20 Tamir Tarihi: 24.12.2025 22:00 Değerli abonelerimiz Şehitlik mahallesi ve Gazi Mah. Bir Bölümüne Şehitlikkaşı Cad. bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 08:20 ile 22:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah ve Gazi Mah BirkısımAKYURTPlanlı KesintiArıza Tarihi: 24.12.2025 09:00:00Tamir Tarihi: 24.12.2025 16:00:00Detay: Akyurt Balıkhisar Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi içerisinde yeni hat bağlantısı yapılacağından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.Etkilenen Yerler: Balıkhisar Mahallesi Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

