Ankara'da 24 saate varan su kesintileri: Hangi ilçelerde kaç saat su kesilecek?

Ankara'da yaşayan ve oturdukları ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşayanlar, 23 Aralık tarihli su kesintilerinin sona ereceğini zamanı araştırıyor... 23.12.2025, Sputnik Türkiye

Ankara'da kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle ASKİ tarafından su kesintileri sürmeye devam ediyor. Sincan, Mamak ve Altındağ gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Sincan ilçesindeki mahallelerde ise su kesintileri 24 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?23 Aralık 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programıALTINDAĞArıza Tarihi: 22.12.2025 22:50:00Tamir Tarihi: 23.12.2025 14:00:00Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Değerli abonelerimiz içme suyu şebeke hattımızda meydana gelen vana arızası nedeniyle 22.12.2025 23:00 ile 23.12.2025 14:00 saatleri arasında su verilemeyecek olup üst kotlara suyun ulaşması tahmini 18:00’i bulabilecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Kale, Atıfbey, Karapürçek, Beşikkaya, Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe, Battalgazi, Önder, Solfasol, Gültepe, Tatlar, Kavaklı, Aydıncık MahalleleriKAZANArıza Tarihi: 22.12.2025 15:35:00Tamir Tarihi: 23.12.2025 17:30:00Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 22.12.2025-23.12.2025 tarihinde ..saray mahallesinde 08.30 – 17.30 saatleri arasında planlı ve geçici bir su kesintisi yapılacaktır. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir.Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklarMAMAKArıza Tarihi: 22.12.2025 23:00:00Tamir Tarihi: 23.12.2025 14:00:00Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Değerli abonelerimiz içme suyu şebeke hattımızda meydana gelen vana arızası nedeniyle 22.12.2025 23:00 ile 23.12.2025 14:00 saatleri arasında su verilemeyecek olup üst kotlara suyun ulaşması tahmini 18:00’i bulabilecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Ekin,Bostancık, Karaağaç, Altı ağaç,Harman,Hürel, Hüseyin Gazi, Bahçeleriçi MahalleleriSİNCANArıza Tarihi: 23.12.2025 00:15:00Tamir Tarihi: 23.12.2025 23:55:00Detay: Değerli abonelerimiz, Kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle Sincan ilçesinin bazı mahallelerinde su basıncında geçici olarak düşüş, yer yer su kesintileri yaşanabilecektir. Ekiplerimiz, sürecin en kısa sürede normale dönmesi için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederizEtkilenen Yerler: Alcı Mahallesi, Beyobası Mahallesi, Çokören Mahallesi, Maliköy Mahallesi ve üst kotlar.

