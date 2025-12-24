Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Anayasa Mahkemesi'nden örnek 'yüz kızartıcı suç' kararı: İfade belirsiz bulundu
Anayasa Mahkemesi'nden örnek 'yüz kızartıcı suç' kararı: İfade belirsiz bulundu
Anayasa Mahkemesi, bir mesleği yerine getirme şartları arasında yer alan "yüz kızartıcı suç" ibaresini anayasaya aykırı buldu. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T10:27+0300
2025-12-24T10:27+0300
türki̇ye
anayasa mahkemesi (aym)
Anayasa Mahkemesi, işe alım veya bir mesleği yerine getirme için şartlar arasında yer alan “yüz kızartıcı suç” şartının Anayasa'ya aykırı olduğu sonucunu vardı.'Yüz kızartıcı suç' ifadesiYüksek Mahkeme, Resmi Gazete'de yayınlanan kararında, Gümrük Kanunu'nun gümrük müşavirliği olma şartları arasında yer alan “yüz kızartıcı suç” ifadesini inceledi.Kararda, söz konusu yasada, hangi suçlardan hüküm giyenlerin gümrük müşavirliği yapamayacakları sıralanırken, “gibi yüz kızartıcı suçlar” denildiğine dikkat çekildi.İfade belirsiz bulunduBir mahkemenin bu ifadeye itirazı üzerine konuyu inceleyen yüksek mahkeme, gümrük müşavirliği mesleğinin icrasına engel bir dizi suç sayıldıktan sonra, “yüz kızartıcı” suç işleyenlerin de müşavir olamayacaklarına ilişkin düzenleme bulunduğuna dikkat çekerek, bu ifadenin belirsiz olduğuna hükmetti.Hangi suçun yüz kızartıcı suç olduğunun Türk Ceza Kanunu'nda da net olmadığının belirtildiği yüksek mahkeme kararında, “Bir mesleğin icrasını belli suçlardan mahkum olmama şartına bağlayan bir kuralda, hangi suçların bu kapsamda olduğunun açık ve net şekilde düzenlenmesi, kuralın mesleğin icrasına engel olacak suçların kapsamını genişletecek ve keyfi uygulamalara neden olacak ifadeler içermemesi gerekir.” denildi.Kararda, “Çalışma hakkına sınırlama getiren kuralın belirli ve öngörülebilir nitelikte olmadığı, keyfiliği karşı yeterli güvence içermediği, temel hak özgürlüklerin kanunla sınırlanması gerekliliğiyle bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır.” ifadesine yer verildi.Yüksek Mahkeme, Gümrük Kanunu'ndaki “yüz kızartıcı suç” ibaresini anayasaya aykırı bularak oybirliğiyle iptal etti. Karar bu ibarenin bulunduğu bütün düzenlemeler için emsal niteliğinde.
türki̇ye
anayasa mahkemesi (aym)
anayasa mahkemesi (aym)

Anayasa Mahkemesi'nden örnek 'yüz kızartıcı suç' kararı: İfade belirsiz bulundu

10:27 24.12.2025
Anayasa Mahkemesi, bir mesleği yerine getirme şartları arasında yer alan "yüz kızartıcı suç" ibaresini anayasaya aykırı buldu.
Anayasa Mahkemesi, işe alım veya bir mesleği yerine getirme için şartlar arasında yer alan “yüz kızartıcı suç” şartının Anayasa'ya aykırı olduğu sonucunu vardı.

'Yüz kızartıcı suç' ifadesi

Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'de yayınlanan kararında, Gümrük Kanunu'nun gümrük müşavirliği olma şartları arasında yer alan “yüz kızartıcı suç” ifadesini inceledi.
Kararda, söz konusu yasada, hangi suçlardan hüküm giyenlerin gümrük müşavirliği yapamayacakları sıralanırken, “gibi yüz kızartıcı suçlar” denildiğine dikkat çekildi.

İfade belirsiz bulundu

Bir mahkemenin bu ifadeye itirazı üzerine konuyu inceleyen yüksek mahkeme, gümrük müşavirliği mesleğinin icrasına engel bir dizi suç sayıldıktan sonra, “yüz kızartıcı” suç işleyenlerin de müşavir olamayacaklarına ilişkin düzenleme bulunduğuna dikkat çekerek, bu ifadenin belirsiz olduğuna hükmetti.
Hangi suçun yüz kızartıcı suç olduğunun Türk Ceza Kanunu'nda da net olmadığının belirtildiği yüksek mahkeme kararında, “Bir mesleğin icrasını belli suçlardan mahkum olmama şartına bağlayan bir kuralda, hangi suçların bu kapsamda olduğunun açık ve net şekilde düzenlenmesi, kuralın mesleğin icrasına engel olacak suçların kapsamını genişletecek ve keyfi uygulamalara neden olacak ifadeler içermemesi gerekir.” denildi.
Kararda, “Çalışma hakkına sınırlama getiren kuralın belirli ve öngörülebilir nitelikte olmadığı, keyfiliği karşı yeterli güvence içermediği, temel hak özgürlüklerin kanunla sınırlanması gerekliliğiyle bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır.” ifadesine yer verildi.
Yüksek Mahkeme, Gümrük Kanunu'ndaki “yüz kızartıcı suç” ibaresini anayasaya aykırı bularak oybirliğiyle iptal etti. Karar bu ibarenin bulunduğu bütün düzenlemeler için emsal niteliğinde.
