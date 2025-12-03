https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/aym-uyesi-yildirim-afrika-ulkelerini-cezalandiran-ucm-guclu-devletler-karsisinda-isteksiz-1101509512.html

AYM üyesi Yıldırım: Afrika ülkelerini cezalandıran UCM, güçlü devletler karşısında isteksiz davranıyor

UCM'nin çifte standart uygulamalarını eleştiren AYM üyesi Yıldırım, günümüzde Gazze'de bunun bir örneğinin görüldüğünü belirtti. 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yargı yetkisini Afrika ülkelerine karşı kullandığını ancak güçlü devletler karşısında isteksiz kaldığını vurguladı.Afrika'da Anayasal Yargı Yetkileri Konferansı marjında Sputnik'e demeç veren Yıldırım, UCM'nin hem genelde hem de Gazze'deki durum özelinde çifte standart uyguladığının altını çizdi.Yıldırım, "Bildiğim kadarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi, yargı yetkisini genelde bazı Afrika ülkeleri aleyhinde kullandı. Şimdi de Gazze'de böyle bir sorun yaşıyoruz. İsrail devletinin gerçekleştirdiği soykırımı biliyorsunuz. İsrail devletinin başbakanı için tutuklama emri çıkardılar ama kimse bunu umursamadı. Dolayısıyla burada bir çifte standart var" ifadelerini kullandı.Belirli güçlerin Afrika ülkelerine karşı hukuku kullandığını kaydeden Yıldırım, "Mahkemeyi, yetkisini zayıf ülkelere, özellikle de Afrika ülkelerine karşı kullanmaya zorladılar. Onların liderlerini yargıladılar. Fakat konu güçlü devletler olduğunda biraz isteksizler" değerlendirmesinde bulundu.

