Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/aym-uyesi-yildirim-afrika-ulkelerini-cezalandiran-ucm-guclu-devletler-karsisinda-isteksiz-1101509512.html
AYM üyesi Yıldırım: Afrika ülkelerini cezalandıran UCM, güçlü devletler karşısında isteksiz davranıyor
AYM üyesi Yıldırım: Afrika ülkelerini cezalandıran UCM, güçlü devletler karşısında isteksiz davranıyor
Sputnik Türkiye
UCM'nin çifte standart uygulamalarını eleştiren AYM üyesi Yıldırım, günümüzde Gazze'de bunun bir örneğinin görüldüğünü belirtti. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T14:52+0300
2025-12-03T14:52+0300
dünya
ortadoğu
gazze
i̇srail
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
anayasa mahkemesi (aym)
sputnik
engin yıldırım
çifte standart
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094954174_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ac773f5f9258c643b5eb5900267fbcf.jpg
Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yargı yetkisini Afrika ülkelerine karşı kullandığını ancak güçlü devletler karşısında isteksiz kaldığını vurguladı.Afrika'da Anayasal Yargı Yetkileri Konferansı marjında Sputnik'e demeç veren Yıldırım, UCM'nin hem genelde hem de Gazze'deki durum özelinde çifte standart uyguladığının altını çizdi.Yıldırım, "Bildiğim kadarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi, yargı yetkisini genelde bazı Afrika ülkeleri aleyhinde kullandı. Şimdi de Gazze'de böyle bir sorun yaşıyoruz. İsrail devletinin gerçekleştirdiği soykırımı biliyorsunuz. İsrail devletinin başbakanı için tutuklama emri çıkardılar ama kimse bunu umursamadı. Dolayısıyla burada bir çifte standart var" ifadelerini kullandı.Belirli güçlerin Afrika ülkelerine karşı hukuku kullandığını kaydeden Yıldırım, "Mahkemeyi, yetkisini zayıf ülkelere, özellikle de Afrika ülkelerine karşı kullanmaya zorladılar. Onların liderlerini yargıladılar. Fakat konu güçlü devletler olduğunda biraz isteksizler" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/belcika-kievin-finansmani-icin-rus-varliklarina-el-koymak-en-kotu-secenek-1101507014.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094954174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cadf837c0b7170e24223997d2f3d984c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, gazze, i̇srail, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), anayasa mahkemesi (aym), sputnik, engin yıldırım, çifte standart
ortadoğu, gazze, i̇srail, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), anayasa mahkemesi (aym), sputnik, engin yıldırım, çifte standart

AYM üyesi Yıldırım: Afrika ülkelerini cezalandıran UCM, güçlü devletler karşısında isteksiz davranıyor

14:52 03.12.2025
© AP Photo / Martin MeissnerUluslararası Ceza Mahkemesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Abone ol
UCM'nin çifte standart uygulamalarını eleştiren AYM üyesi Yıldırım, günümüzde Gazze'de bunun bir örneğinin görüldüğünü belirtti.
Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yargı yetkisini Afrika ülkelerine karşı kullandığını ancak güçlü devletler karşısında isteksiz kaldığını vurguladı.

Afrika'da Anayasal Yargı Yetkileri Konferansı marjında Sputnik'e demeç veren Yıldırım, UCM'nin hem genelde hem de Gazze'deki durum özelinde çifte standart uyguladığının altını çizdi.

Yıldırım, "Bildiğim kadarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi, yargı yetkisini genelde bazı Afrika ülkeleri aleyhinde kullandı. Şimdi de Gazze'de böyle bir sorun yaşıyoruz. İsrail devletinin gerçekleştirdiği soykırımı biliyorsunuz. İsrail devletinin başbakanı için tutuklama emri çıkardılar ama kimse bunu umursamadı. Dolayısıyla burada bir çifte standart var" ifadelerini kullandı.

Belirli güçlerin Afrika ülkelerine karşı hukuku kullandığını kaydeden Yıldırım, "Mahkemeyi, yetkisini zayıf ülkelere, özellikle de Afrika ülkelerine karşı kullanmaya zorladılar. Onların liderlerini yargıladılar. Fakat konu güçlü devletler olduğunda biraz isteksizler" değerlendirmesinde bulundu.
Belgium's Foreign Minister Maxime Prevot speaks with the media as he arrives for a meeting of NATO foreign ministers at NATO headquarters in Brussels - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Belçika: Kiev'in finansmanı için Rus varlıklarına el koymak en kötü seçenek
13:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала