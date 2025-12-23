https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/sibirya-sogugu-kapida-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-senden-istanbula-kar-yagisi-uyarisi-yuzde-1102088927.html

Sibirya soğuğu kapıda, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: 'Yüzde 60'a çıktı'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı ihtimalinin arttığını açıkladı. Yılbaşı gecesi ve 1 Ocak'ta Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava... 23.12.2025

Yeni yıla günler kala İstanbul’da kar yağışı beklentisi yeniden gündeme geldi. Ocak ayında havaların sert şekilde soğuması beklenirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşı gecesi ve hemen sonrasında Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ni etkileyebileceğini açıkladı. Şen, İstanbul’a kar yağışı ihtimalinin arttığını belirtti.İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul’a kar yağışı konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Şen, yaptığı değerlendirmede,“31 Aralık yani bu senin son günü ve 1 Ocak'a sarkan günde Batı bölgelerinde de kar yağışının mümkün olacağını görüyoruz. Yüzde 50'lik bir ihtimal vardı, bu yüzde 60'a çıktı” ifadelerini kullandı.Sibirya soğuğu Marmara’ya geliyorŞen, Sibirya üzerinden sarkacak soğuk hava dalgasının etkisine işaret ederek, “Marmara Bölgesi'nin tamamı, Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ni 30-31 Aralık'ta yani yılbaşı gecesinde görülebilecek” dedi.Bu soğuk hava sisteminin, İstanbul başta olmak üzere geniş bir alanda etkili olması bekleniyor.İstanbul dahil birçok ilde kar bekleniyorMevcut verilere göre kar yağışı ihtimalinin İstanbul için güçlendiğini belirten Şen,“İstanbul'a da kar yağacak gibi gözüküyor. Normal bir kış karı görülecek. Bir haftadan fazla var bu durum değişebilir. Şu andaki verilere göre İstanbul'da dahil olmak üzere Bursa ve Kocaeli'de kar yağışı görülecek” açıklamasında bulundu. Ayrıca Ankara’nın yüksek kesimlerinde de hafta sonu kar yağışı olasılığına dikkat çekti.Zemheri ne demek?Prof. Dr. Orhan Şen, bu dönemin halk arasında sıkça kullanılan “zemheri” olarak adlandırıldığını hatırlatarak şu bilgiyi paylaştı:“Zemheri, Arapça ve Farsça'dan dilimize aktarılmış bir terim. Zemheri, kış ayı demektir ve 40-45 gün sürer. Yani kışın en sert olduğu aydır. Özel bir kış türü değildir.”

