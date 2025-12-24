Abdulkadir Selvi: Şam’daki görüşmelerde SDG’ye karşı askeri seçeneğin de masada olduğu ifade ediliyor

"Suriye ziyaretinde SDG konusuna ayrı bir parantez açılıyor. İsrail’in telkinleri nedeniyle SDG’nin, Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda elle tutulur bir ilerleme sağlanamadığı tespit ediliyor. SDG’nin, 10 Mart mutabakatını ilerletecek adımlar atmadığı sonucuna varılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’daki basın toplantısında, “SDG-Şam görüşmelerinde İsrail önemli bir engel teşkil ediyor” demişti. SDG’nin önünde iki seçenek var. Ya Suriye devletinin bir parçası olacak. Ya da İsrail’in güdümündeki bir uydu yapılanma olmaya çalışacaklar. Ama buna hem Suriye devleti hem Türkiye izin vermeyecek.

Burada ABD’nin tavrı çok önemli. Çünkü SDG demek, ABD demek. ABD, SDG’nin entegrasyonunu istiyor. Bu noktada bizim tezlerimize yakın duruyor. ABD ayrıca Suriye’de istikrarı desteleyen ülke olarak SDG’nin entegrasyonunu savunuyor. Amerikalıların bu yönde bir takvimlendirme yaptıkları söyleniyordu. Ama gelinen noktada SDG, İsrail’in kuklası olmuş durumda.

Suriye devletine entegre olmamakta direniyor. O zaman geriye askeri seçenekler kalıyor. O da askeri müdahale. Şam’daki görüşmelerde SDG’ye karşı askeri seçeneğin de masada olduğu ifade ediliyor."