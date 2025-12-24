Abdulkadir Selvi: Şam’daki görüşmelerde SDG’ye karşı askeri seçeneğin de masada olduğu ifade ediliyor

Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da temaslarda bulundu. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Suriye ziyaretini köşesinde değerlendirdi.
Köşesinde "Türk heyetinin temasları sırasında neler konuşuldu, 8 Aralık devriminden 1 yıl sonra Şam’daki hava neydi; bunları aktaracağım. Ancak siyah ve beyaz gibi çok net bir tablo ortaya koymak istiyorum" açıklamasını yapan Abdulkadir Selvi, Suriye ziyaretini değerlendirdi.
Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında şunları kaydetti:
"Suriye’nin istikrarını ve kalkınmasını isteyen ülkeler ile Suriye’nin istikrarsızlaştırılması için çalışan ülkeler olmak üzere iki blok oluşmuş durumda. 1- Türkiye ve ABD, Suriye’nin istikrarını ve kalkınmasını destekleyen ülkeler. 2- İsrail ve İran, Suriye’yi istikrarsızlaştırmaya çalışan ülkeler."
"Türkiye bütün varlığıyla Suriye’de istikrarın sağlanması ve ülkenin kalkınması için çaba gösteriyor. Ahmed Şara yönetimi bunun farkında. Suriye’de istikrarın kalıcı olduğunun anlaşılması gerekiyor."
"22 Aralık’ta da Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı Şam’daydı. Türk heyeti Şam’da çok sıcak ve samimi bir şekilde karşılanmış. Görüşmelerin verimli geçtiği söyleniyor. Önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet eş Şara başkanlığında ortak bir toplantı yapılmış. Sonra bakanlar ve istihbarat başkanı muhataplarıyla toplantıya geçmişler. Sadece SDG konusu görüşülmemiş. Daha çok Suriye’nin 1 yıl içerisinde geldiği nokta değerlendirilmiş. 2026 yılının planlaması üzerinde durulmuş."

"SDG demek, ABD demek"

"Suriye ziyaretinde SDG konusuna ayrı bir parantez açılıyor. İsrail’in telkinleri nedeniyle SDG’nin, Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda elle tutulur bir ilerleme sağlanamadığı tespit ediliyor. SDG’nin, 10 Mart mutabakatını ilerletecek adımlar atmadığı sonucuna varılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’daki basın toplantısında, “SDG-Şam görüşmelerinde İsrail önemli bir engel teşkil ediyor” demişti. SDG’nin önünde iki seçenek var. Ya Suriye devletinin bir parçası olacak. Ya da İsrail’in güdümündeki bir uydu yapılanma olmaya çalışacaklar. Ama buna hem Suriye devleti hem Türkiye izin vermeyecek.

Burada ABD’nin tavrı çok önemli. Çünkü SDG demek, ABD demek. ABD, SDG’nin entegrasyonunu istiyor. Bu noktada bizim tezlerimize yakın duruyor. ABD ayrıca Suriye’de istikrarı desteleyen ülke olarak SDG’nin entegrasyonunu savunuyor. Amerikalıların bu yönde bir takvimlendirme yaptıkları söyleniyordu. Ama gelinen noktada SDG, İsrail’in kuklası olmuş durumda.

Suriye devletine entegre olmamakta direniyor. O zaman geriye askeri seçenekler kalıyor. O da askeri müdahale. Şam’daki görüşmelerde SDG’ye karşı askeri seçeneğin de masada olduğu ifade ediliyor."

