ABD'li otomobil şirketi hakkında inceleme başlatıldı: Soruşturma 180 bin aracı kapsıyor
Amerika Birleşik Devletleri’nde federal otomobil güvenliği kuruluşu NHTSA, Tesla Model 3 araçlarındaki acil durum kapı açma mekanizmalarına yönelik inceleme... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla Model 3 araçlarındaki kapı kolları hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.Kurum, bazı Model 3 modellerinde bulunan mekanik kapı kolunun 'acil bir durumda bulunmasının gizli, etiketsiz ve kullanıcı dostu olmadığı' yönündeki iddiaları değerlendirdiğini açıkladı. Soruşturma, 2022 model yılından tahmini 179 bin 71 adet Tesla Model 3'ü kapsıyor.Yanan araçtan bacaklarıyla camı kırarak çıktıİnceleme, Georgia eyaletinde yaşayan Tesla sahibi Kevin Clouse'un 2023'te yaşadığı bir olayın ardından başvurduğu şikayet üzerine başlatıldı. Clouse, aracının kapıları açılmadığı için yanan Model 3'ünden arka camı bacaklarıyla kırarak kurtulduğunu belirtti. Dilekçesinde, “Gizli mekanik acil durum kolunun yeri görünür değil, etiketlenmemiş ve acil durumda bulunması sezgisel değil” ifadelerini kullandı.Elektrikli kapı kollarına yönelik endişeler sürüyorTesla'nın öncülük ettiği elektrikli kapı kolları, özellikle kaza anında veya elektrik kesintisinde çalışmayı durdurabiliyor. Yayımlanan bir araştırmada, son on yılda çarpışıp yanan Tesla araçlarındaki kapıların açılamaması nedeniyle en az 15 kişinin hayatını kaybettiği 12 ayrı olay tespit edildiği bildirilmişti.Model Y için de benzer soruşturma devam ediyorBu hamle, Eylül ayında başlatılan bir başka soruşturmayı da genişletmiş oldu. NHTSA, daha önce de 12 volt aküsü biten Model Y araçlarında çocukların kapalı kalması şikayetleri üzerine benzer bir inceleme başlatmıştı.
23:08 24.12.2025 (güncellendi: 23:10 24.12.2025)
Amerika Birleşik Devletleri’nde federal otomobil güvenliği kuruluşu NHTSA, Tesla Model 3 araçlarındaki acil durum kapı açma mekanizmalarına yönelik inceleme başlattı.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla Model 3 araçlarındaki kapı kolları hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
Kurum, bazı Model 3 modellerinde bulunan mekanik kapı kolunun 'acil bir durumda bulunmasının gizli, etiketsiz ve kullanıcı dostu olmadığı' yönündeki iddiaları değerlendirdiğini açıkladı. Soruşturma, 2022 model yılından tahmini 179 bin 71 adet Tesla Model 3'ü kapsıyor.
Yanan araçtan bacaklarıyla camı kırarak çıktı
İnceleme, Georgia eyaletinde yaşayan Tesla sahibi Kevin Clouse'un 2023'te yaşadığı bir olayın ardından başvurduğu şikayet üzerine başlatıldı. Clouse, aracının kapıları açılmadığı için yanan Model 3'ünden arka camı bacaklarıyla kırarak kurtulduğunu belirtti. Dilekçesinde, “Gizli mekanik acil durum kolunun yeri görünür değil, etiketlenmemiş ve acil durumda bulunması sezgisel değil” ifadelerini kullandı.
Elektrikli kapı kollarına yönelik endişeler sürüyor
Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli kapı kolları, özellikle kaza anında veya elektrik kesintisinde çalışmayı durdurabiliyor. Yayımlanan bir araştırmada, son on yılda çarpışıp yanan Tesla araçlarındaki kapıların açılamaması nedeniyle en az 15 kişinin hayatını kaybettiği 12 ayrı olay tespit edildiği bildirilmişti.
Model Y için de benzer soruşturma devam ediyor
Bu hamle, Eylül ayında başlatılan bir başka soruşturmayı da genişletmiş oldu. NHTSA, daha önce de 12 volt aküsü biten Model Y araçlarında çocukların kapalı kalması şikayetleri üzerine benzer bir inceleme başlatmıştı.