https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/abdli-otomobil-sirketi-hakkinda-inceleme-baslatildi-sorusturma-180-bin-araci-kapsiyor-1102198871.html

ABD'li otomobil şirketi hakkında inceleme başlatıldı: Soruşturma 180 bin aracı kapsıyor

ABD'li otomobil şirketi hakkında inceleme başlatıldı: Soruşturma 180 bin aracı kapsıyor

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri’nde federal otomobil güvenliği kuruluşu NHTSA, Tesla Model 3 araçlarındaki acil durum kapı açma mekanizmalarına yönelik inceleme... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-24T23:08+0300

2025-12-24T23:08+0300

2025-12-24T23:10+0300

dünya

abd

tesla

tesla araba

tesla model 3

kaza

kaza sebebi

kaza tespit tutanağı

trafik kazası

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102198700_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1f600044fd1e716c0cc8bedf31c0b2dc.jpg

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla Model 3 araçlarındaki kapı kolları hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.Kurum, bazı Model 3 modellerinde bulunan mekanik kapı kolunun 'acil bir durumda bulunmasının gizli, etiketsiz ve kullanıcı dostu olmadığı' yönündeki iddiaları değerlendirdiğini açıkladı. Soruşturma, 2022 model yılından tahmini 179 bin 71 adet Tesla Model 3'ü kapsıyor.Yanan araçtan bacaklarıyla camı kırarak çıktıİnceleme, Georgia eyaletinde yaşayan Tesla sahibi Kevin Clouse'un 2023'te yaşadığı bir olayın ardından başvurduğu şikayet üzerine başlatıldı. Clouse, aracının kapıları açılmadığı için yanan Model 3'ünden arka camı bacaklarıyla kırarak kurtulduğunu belirtti. Dilekçesinde, “Gizli mekanik acil durum kolunun yeri görünür değil, etiketlenmemiş ve acil durumda bulunması sezgisel değil” ifadelerini kullandı.Elektrikli kapı kollarına yönelik endişeler sürüyorTesla'nın öncülük ettiği elektrikli kapı kolları, özellikle kaza anında veya elektrik kesintisinde çalışmayı durdurabiliyor. Yayımlanan bir araştırmada, son on yılda çarpışıp yanan Tesla araçlarındaki kapıların açılamaması nedeniyle en az 15 kişinin hayatını kaybettiği 12 ayrı olay tespit edildiği bildirilmişti.Model Y için de benzer soruşturma devam ediyorBu hamle, Eylül ayında başlatılan bir başka soruşturmayı da genişletmiş oldu. NHTSA, daha önce de 12 volt aküsü biten Model Y araçlarında çocukların kapalı kalması şikayetleri üzerine benzer bir inceleme başlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/trumpin-vergileri-dostu-muski-vurdu-tesla-cinden-otomobil-parcasi-satin-alamiyor-1095431490.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, tesla, tesla araba, tesla model 3, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi