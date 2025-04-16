https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/trumpin-vergileri-dostu-muski-vurdu-tesla-cinden-otomobil-parcasi-satin-alamiyor-1095431490.html

Trump'ın vergileri dostu Musk’ı vurdu: Tesla, Çin'den otomobil parçası satın alamıyor

Trump'ın vergileri dostu Musk’ı vurdu: Tesla, Çin'den otomobil parçası satın alamıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın isimler arasında gösterilen Elon Musk’ın sahip olduğu Tesla’nın, Çin ürünlerine getirilen vergiler nedeniyle Cybercab... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T12:13+0300

2025-04-16T12:13+0300

2025-04-16T12:12+0300

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Batı medyası, Tesla'nın elektrikli araçlar Cybercab ve Semi için ABD'ye bileşen ithal etme planları, Başkan Donald Trump'ın Çin mallarına uygulanan vergileri artırması nedeniyle ertelendi.Bir kaynak, yüzde 34'lük verginin uygulanmasının ardından Tesla’nın ek maliyetleri karşılamaya hazır olduğunu, ancak daha yüksek vergilerin açıklanmasının ardından şirketin tedarik planlarını askıya almak zorunda kaldığını bildirdi.Bu hamlenin, Cybercab ve Semi'yi seri üretime sokma planlarını tehlikeye atabileceğini belirten kaynağa göre, şirketin hedefi her iki modelin de üretimine bu yılın Ekim ayında başlamaktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/abd-yardimlara-karsilik-ukraynadan-talep-ettigi-miktari-100-milyara-indirdi-1095427969.html

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