https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/trumpin-vergileri-dostu-muski-vurdu-tesla-cinden-otomobil-parcasi-satin-alamiyor-1095431490.html
Trump'ın vergileri dostu Musk’ı vurdu: Tesla, Çin'den otomobil parçası satın alamıyor
Trump'ın vergileri dostu Musk’ı vurdu: Tesla, Çin'den otomobil parçası satın alamıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın isimler arasında gösterilen Elon Musk’ın sahip olduğu Tesla’nın, Çin ürünlerine getirilen vergiler nedeniyle Cybercab... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T12:13+0300
2025-04-16T12:13+0300
2025-04-16T12:12+0300
dünya
abd
çin
tesla
donald trump
elon musk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094410460_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23c749db631cc97e6e883303a5df3df7.jpg
Batı medyası, Tesla'nın elektrikli araçlar Cybercab ve Semi için ABD'ye bileşen ithal etme planları, Başkan Donald Trump'ın Çin mallarına uygulanan vergileri artırması nedeniyle ertelendi.Bir kaynak, yüzde 34'lük verginin uygulanmasının ardından Tesla’nın ek maliyetleri karşılamaya hazır olduğunu, ancak daha yüksek vergilerin açıklanmasının ardından şirketin tedarik planlarını askıya almak zorunda kaldığını bildirdi.Bu hamlenin, Cybercab ve Semi'yi seri üretime sokma planlarını tehlikeye atabileceğini belirten kaynağa göre, şirketin hedefi her iki modelin de üretimine bu yılın Ekim ayında başlamaktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/abd-yardimlara-karsilik-ukraynadan-talep-ettigi-miktari-100-milyara-indirdi-1095427969.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094410460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c79cf909b150701ef610194abee588f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, çin, tesla, donald trump, elon musk
abd, çin, tesla, donald trump, elon musk
Trump'ın vergileri dostu Musk’ı vurdu: Tesla, Çin'den otomobil parçası satın alamıyor
ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın isimler arasında gösterilen Elon Musk’ın sahip olduğu Tesla’nın, Çin ürünlerine getirilen vergiler nedeniyle Cybercab insansız robot taksisi ve Semi elektrikli kamyonu için parça satın alamaz duruma geldiği belirtildi.
Batı medyası, Tesla'nın elektrikli araçlar Cybercab ve Semi için ABD'ye bileşen ithal etme planları, Başkan Donald Trump'ın Çin mallarına uygulanan vergileri artırması nedeniyle ertelendi.
Bir kaynak, yüzde 34'lük verginin uygulanmasının ardından Tesla’nın ek maliyetleri karşılamaya hazır olduğunu, ancak daha yüksek vergilerin açıklanmasının ardından şirketin tedarik planlarını askıya almak zorunda kaldığını bildirdi.
Bu hamlenin, Cybercab ve Semi'yi seri üretime sokma planlarını tehlikeye atabileceğini belirten kaynağa göre, şirketin hedefi her iki modelin de üretimine bu yılın Ekim ayında başlamaktı.