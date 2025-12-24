https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/abd-sokakta-yasayan-cocuk-yildizi-konusuyor-perisan-halde-goruntulendi-ailesi-para-vermeyin-diyor-1102154318.html
ABD sokakta yaşayan çocuk yıldızı konuşuyor: Perişan halde görüntülendi, ailesi 'para vermeyin' diyor
ABD sokakta yaşayan çocuk yıldızı konuşuyor: Perişan halde görüntülendi, ailesi 'para vermeyin' diyor
Sputnik Türkiye
ABD'de çocuk dizisindeki rolleriyle ünlenen aktör Tylor Chase, hayranları tarafından sokakta perişan halde görüntülendi. Uyuşturucu bağımlılığı olduğu... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T11:52+0300
2025-12-24T11:52+0300
2025-12-24T11:52+0300
dünya
abd
tylor chase
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102152547_0:33:1244:733_1920x0_80_0_0_40bfbdee06fb281dfda0016e864a0c08.png
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve evsiz olduğu görülen bir videonun ardından eski çocuk yıldızı Tylor Chase, bir zamanlar rol aldığı "Ned's Declassified School Survival Guide" dizisiyle ünlenmiş ve çocuk yıldızlar arasına katılmıştı. 36 yaşındaki Chase, 2004-2007 yılları arasında dizinin 33 bölümünde Martin Qwerly karakterini canlandırmıştı. Tylor Chase'in uyuşturucu bağımlılığı sonrasında evsiz kaldığı ve sokaklarda yaşadığı belirtildi. Chase'in departmanın sosyal hizmetler birimi tarafından sunulan barınma, uyuşturucu veya alkol tedavisi veya akıl sağlığı hizmetlerini sürekli olarak reddettiği basına yansırken ailesi ise çocuk yıldızın hayranlarına seslenerek 'para verilmemesini' istedi.Diğer çocuk yıldız arkadaşı yardımına geldiChase ile aynı dizilerde rol alan iki arkadaşı ise sosyal medyada gündem olmasının ardından çocuk yıldıza yardım eli uzattı. Dizide 54 bölümde Simon 'Cookie' Nelson-Cook karakterini canlandıran rol arkadaşı Daniel Curtis Lee, evsiz çocuk yıldıza ulaşarak onu bir otel odasına yerleştirdi. Lee, Pazartesi günü sosyal medyasından yayınladığı bir videoda, eski rol arkadaşıyla yeniden bağlantı kurduğunu, ona kalacak yer sağladığını duyurdu. Lee, ayrıca Chase'in ailesini birlikte arayarak Chase'i babasıyla telefonda görüştürdüğünü ve bunun Chase'in moralini yükselttiğini söyledi.Lee, ayrıca Chase'in annesiyle konuştuğunu ve annesinin Chase'e nakit para vermenin 'tehlikeli olabileceğini' söylediğini, bu nedenle de 'onun isteklerine saygı duymak' istediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/1102152874.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102152547_0:0:1244:933_1920x0_80_0_0_6b5cf3b0789b31700790300e2e52708e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, tylor chase
ABD sokakta yaşayan çocuk yıldızı konuşuyor: Perişan halde görüntülendi, ailesi 'para vermeyin' diyor
ABD'de çocuk dizisindeki rolleriyle ünlenen aktör Tylor Chase, hayranları tarafından sokakta perişan halde görüntülendi. Uyuşturucu bağımlılığı olduğu belirtilen yıldızın devamında evsiz kaldığı belirlendi. Chase'in videoları sosyal medyada gündem olurken ailesi 'para vermeyin' çağrısında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve evsiz olduğu görülen bir videonun ardından eski çocuk yıldızı Tylor Chase, bir zamanlar rol aldığı "Ned's Declassified School Survival Guide" dizisiyle ünlenmiş ve çocuk yıldızlar arasına katılmıştı.
36 yaşındaki Chase, 2004-2007 yılları arasında dizinin 33 bölümünde Martin Qwerly karakterini canlandırmıştı. Tylor Chase'in uyuşturucu bağımlılığı sonrasında evsiz kaldığı ve sokaklarda yaşadığı belirtildi.
Chase'in departmanın sosyal hizmetler birimi tarafından sunulan barınma, uyuşturucu veya alkol tedavisi veya akıl sağlığı hizmetlerini sürekli olarak reddettiği basına yansırken ailesi ise çocuk yıldızın hayranlarına seslenerek 'para verilmemesini' istedi.
Diğer çocuk yıldız arkadaşı yardımına geldi
Chase ile aynı dizilerde rol alan iki arkadaşı ise sosyal medyada gündem olmasının ardından çocuk yıldıza yardım eli uzattı. Dizide 54 bölümde Simon 'Cookie' Nelson-Cook karakterini canlandıran rol arkadaşı Daniel Curtis Lee, evsiz çocuk yıldıza ulaşarak onu bir otel odasına yerleştirdi.
Lee, Pazartesi günü sosyal medyasından yayınladığı bir videoda, eski rol arkadaşıyla yeniden bağlantı kurduğunu, ona kalacak yer sağladığını duyurdu. Lee, ayrıca Chase'in ailesini birlikte arayarak Chase'i babasıyla telefonda görüştürdüğünü ve bunun Chase'in moralini yükselttiğini söyledi.
Lee, ayrıca Chase'in annesiyle konuştuğunu ve annesinin Chase'e nakit para vermenin 'tehlikeli olabileceğini' söylediğini, bu nedenle de 'onun isteklerine saygı duymak' istediğini belirtti.