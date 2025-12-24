https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/abd-motorlu-tasitlar-dairesi-onunde-silahli-catisma-1-polis-hayatini-kaybetti-1102139793.html
ABD'de silahlı çatışma: Polis 'şüpheli gözaltında' diyor, vali 'saldırgan öldü'
ABD’nin Delaware eyaletindeki Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) tesisinde çıkan silahlı çatışmada bir eyalet polisi yaşamını yitirdi.Yerel polis yaptığı açıklamada, “Bir Delaware Eyalet Polisi memurunun hayatını kaybettiği doğrulandı. Diğer yaralıları değerlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Polis 'şüpheli gözaltında' diyor, vali 'saldırgan öldü'Olayın New Castle şehrinde meydana geldiği aktarıldı. Yerel polis, üphelinin gözaltına alındığı bildirilirken, Delaware Valisi Matt Meyer yaptığı açıklamada, saldırganın öldüğünü ve güvenlik güçlerinin olay yerini hızla güven altına aldığını söyledi.Ardından poliste saldırganın ölümünü doğruladı.Yetkililer, bölgede şu anda aktif bir tehdit bulunmadığını, çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
2025
ABD'de silahlı çatışma: Polis 'şüpheli gözaltında' diyor, vali 'saldırgan öldü'
04:11 24.12.2025 (güncellendi: 04:13 24.12.2025)
