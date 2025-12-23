https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/trump-epstein-fotograflarinin-kamuya-acik-sergilenmesini-degerlendirdi-bu-korkunc-bir-sey-1102084792.html

Trump, Epstein fotoğraflarının kamuya açık sergilenmesini değerlendirdi: 'Bu korkunç bir şey'

Trump, Epstein fotoğraflarının kamuya açık sergilenmesini değerlendirdi: 'Bu korkunç bir şey'

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein soruşturma dosyalarında yer alan fotoğrafların kamuya açık şekilde paylaşılmasına karşı olduğu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’e ilişkin dava dosyalarında yer alan fotoğrafların kamuoyuna açık şekilde paylaşılmasına karşı olduğunu belirterek, "Birçok insan başkalarının fotoğraflarından dolayı kızgın, biliyorsunuz, ama bence bu korkunç bir şey" dedi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Epstein dosyalarındaki görsellerin yayımlanmasını 'korkunç bir şey' olarak nitelendirerek, bu fotoğrafların bağlamından koparılarak kamuoyuna sunulmasının yanlış sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Trump, Epstein ile fotoğrafı bulunan bazı kişilerin, onun suç teşkil eden faaliyetlerinden habersiz şekilde kendisiyle tanışmış olabileceğini ifade etti.Eski ABD Başkanı Bill Clinton’a değinen Trump, Epstein dosyalarında Clinton’a ait fotoğrafların yer almasına ilişkin olarak da benzer bir tutum sergiledi. Trump, “Bill Clinton’ın fotoğraflarının gösterilmesini sevmiyorum. Diğer insanların fotoğraflarının da sergilenmesini doğru bulmuyorum” dedi. Geçen hafta, ABD Adalet Bakanlığı tarafından birçok Epstein dosyaları kamuoyuna sunulmuştu. ABD medyasında yer alan haberlerde belgelerden bazıların yayımlandıktan sonra paylaşıma kapatıldığı aktarılmış, bu belgelerin içinde Trump'ın da bulunduğu bir fotoğrafın da olduğu öne sürülmüştü.

