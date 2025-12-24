https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/1102166044.html
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresi iki ay uzatıldı
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresi iki ay uzatıldı
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresinin iki ay uzatıldığı açıklandı. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma süresi iki ay uzatıldı. Şubat sonuna kadar çalışmalar sürecekAralık ayının sonuna kadar çalışması planlanan komisyonun, raporlama aşaması yetişmediği gerekçesiyle komisyon şubat sonuna kadar uzatılması kararı aldı.
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresi iki ay uzatıldı
13:37 24.12.2025 (güncellendi: 13:46 24.12.2025)
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresinin iki ay uzatıldığı açıklandı.
Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma süresi iki ay uzatıldı.
Şubat sonuna kadar çalışmalar sürecek
Aralık ayının sonuna kadar çalışması planlanan komisyonun, raporlama aşaması yetişmediği gerekçesiyle komisyon şubat sonuna kadar uzatılması kararı aldı.