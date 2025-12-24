https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/1102166044.html

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresi iki ay uzatıldı

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresinin iki ay uzatıldığı açıklandı. 24.12.2025, Sputnik Türkiye

Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma süresi iki ay uzatıldı. Şubat sonuna kadar çalışmalar sürecekAralık ayının sonuna kadar çalışması planlanan komisyonun, raporlama aşaması yetişmediği gerekçesiyle komisyon şubat sonuna kadar uzatılması kararı aldı.

