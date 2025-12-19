https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/ak-partinin-terorsuz-turkiye-raporu-tbmmye-sunuldu-60-sayfalik-metinde-umut-hakki-yer-almadi-1101958084.html

AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu TBMM'ye sunuldu: 60 sayfalık metinde 'umut hakkı' yer almadı

AK Parti, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırladığı kapsamlı raporu TBMM Başkanlığı'na sundu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu... 19.12.2025

2025-12-19T12:44+0300

2025-12-19T12:44+0300

2025-12-19T12:50+0300

türki̇ye

ak parti

tbmm

rapor

terörsüz türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093458650_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4b6a70b4c30dcf1c3ec82a1349ddb5f0.jpg

AK Parti, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları kapsamında hazırladığı “Terörsüz Türkiye” raporunu tamamladı. 15 başlıktan oluşan rapor, TBMM Genel Sekreterliğine teslim edildi.60 sayfadan oluşan rapor, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan’ın görüşleri alındıktan sonra parti yetkilileri tarafından rapor bugün TBMM Başkanlığına iletildi. Böylece komisyonda üyesi bulunan tüm siyasi parti gruplarının rapor sunma süreci tamamlandı.Raporda 'umut hakkı' yer almadıAK Parti’nin hazırladığı Terörsüz Türkiye raporunda dikkat çeken başlıklardan biri, kamuoyunda tartışılan “umut hakkı” konusuna yer verilmemesi oldu. Rapor, mevcut tartışmalardan bağımsız olarak güvenlik, hukuk ve toplumsal uyum ekseninde hazırlandı.PKK mensupları için yasal düzenleme önerisiRaporda, kendini fesheden terör örgütü PKK mensuplarının topluma entegrasyonu için Ceza Hukuk Sistemi içinde yapılması gerekenler öneri olarak sıralandı. Bu kapsamda, söz konusu sürece özgü müstakil ve özel bir yasal düzenleme yapılmasının doğru olacağı vurgulandı.'Geçici ve müstakil bir kanun öneriyoruz'AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, rapora ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge, yine ekonomik etkileri, uluslararası tecrübeler ve Türkiye modeli, bu sürecin Türkiye’ye özgü, Türkiye’nin kendi dinamikleriyle bu meselenin çözümüne ilişkin nasıl bir model ortaya koyuyor, bu önemli diğer bir başlık.”Toplumsal uyum ve demokratikleşme vurgusuGül, raporda toplumsal uyum, tasfiye sonrası demokratikleşme ve ileri demokrasi hedeflerine yönelik başlıkların da yer aldığını belirtti. “Müstakil ve geçici bir kanun önerimiz söz konusu” diyen Gül, bunun bir geçiş hukuku değil, sürece özgü bir düzenleme olacağını ifade etti.Raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı Türk-Kürt-Arap birlikteliğinin ülkeye ve bölgeye katkılarına da yer verildi.AK Parti Grup Başkanvekili'nin açıklamasının ilgili bölümü şöyle:"Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge, yine ekonomik etkileri, uluslararası tecrübeler ve Türkiye modeli, bu sürecin Türkiye'ye özgü, Türkiye'nin kendi dinamikleriyle bu meselenin çözümüne ilişkin nasıl bir model ortaya koyuyor, bu önemli diğer bir başlık. Yine müstakil ve geçici bir kanun olması yönünde bir önerimiz var. Bu anlamda bir geçiş kanunu, geçiş hukuku anlamında değil. Geçici kanun ve müstakil kanun bu meseleyi özgü bir kanun önerimiz söz konusu. Toplumsal uyum yine bir diğer başlığımız ve tasfiye sonrası da demokratikleşme perspektifi anlamında Türkiye'nin daha ileri demokrasiye ulaşması adına atılacak, atılması gereken adımlar ve sonuçla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk-Kürt-Arap birlikteliğinin hem ülkeye hem bölgeye, coğrafyaya nasıl katkılar yaptığını hatırlatan ve terörsüz Türkiye'nin başarı ulaşmasına yönelik bir sonuç kısmımızı da milletimize sunduk."

türki̇ye

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

ak parti, tbmm, rapor, terörsüz türkiye