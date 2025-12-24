https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/mecliste-11-yargi-paketi-gorusuldu-1102137912.html
Meclis'te 11. Yargı Paketi görüşüldü
Meclis'te 11. Yargı Paketi görüşüldü
24.12.2025
Meclis'te 11. Yargı Paketi'nin birinci bölümünün görüşmeleri başladı.Teklif üzerine söz alan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, ''Teklifin temel hedefi, toplumsal huzuru bozan fiillerde caydırıcılığı güçlendirmek, bilişim suçlarında hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlamak, infaz adaletindeki eşitsizlikleri gidermek, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına uyumlu bir çerçeve kurmak ve uygulamada tıkanan alanlara pratik çözümler üretmektir'' dedi.Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ise kanun teklifinin 12 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme içerdiğini, yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 38 maddeden oluştuğunu kaydetti. Arslan, infaz adaletinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın artırılması, trafik güvenliğinin güçlendirilmesi ve suç örgütleriyle etkin mücadeleye yönelik önemli düzenlemelerin teklif kapsamında yer aldığını vurguladı.Genel Kurul’da, kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi. Bu görüşmelerin de sona ermesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.
TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda '11. Yargı Paketi' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Meclis'te 11. Yargı Paketi'nin birinci bölümünün görüşmeleri başladı.
Teklif üzerine söz alan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, ''Teklifin temel hedefi, toplumsal huzuru bozan fiillerde caydırıcılığı güçlendirmek, bilişim suçlarında hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlamak, infaz adaletindeki eşitsizlikleri gidermek, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına uyumlu bir çerçeve kurmak ve uygulamada tıkanan alanlara pratik çözümler üretmektir'' dedi.
Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ise kanun teklifinin 12 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme içerdiğini, yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 38 maddeden oluştuğunu kaydetti. Arslan, infaz adaletinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın artırılması, trafik güvenliğinin güçlendirilmesi ve suç örgütleriyle etkin mücadeleye yönelik önemli düzenlemelerin teklif kapsamında yer aldığını vurguladı.
Genel Kurul’da, kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi. Bu görüşmelerin de sona ermesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.
Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.