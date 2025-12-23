Trump 'Altın Filo' hakkında konuştu: 'Lazer ve nükleer silah taşıyacaklar'
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanmasının üretmeyi planladığı yeni bir büyük savaş gemisi sınıfı hakkında ayrıntıları açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanmasının iki yeni büyük savaş gemisinin inşasına başlaması planını onayladığını duyurdu. Bu gemilerin, ABD'nin 'şimdiye kadar inşa ettiği' en büyük gemiler olması bekleniyor.
Yaptığı açıklamada Trump, yeni duyurulan savaş gemilerine ek olarak, ABD Donanması için yeni bir uçak gemisi sınıfının da tasarlandığını söyledi. Ayrıca Trump, bu yeni gemilerin hipersonik silahlar, yüksek güçlü lazerler ve nükleer silah taşıyacağını söyledi:
Önce iki yeni gemi inşa ederek başlayacağız, ardından sekiz tane daha, toplamda yirmi beş yeni gemiye ulaşacağız. ABD'de yapım aşamasında 15 denizaltı var.
Donanmanın, şimdiye kadar inşa ettiğimiz en büyük, yepyeni iki savaş gemisinin yapımına başlaması için bir planı onayladım. Bu son teknoloji ürünü gemiler, en ölümcül yüzey savaş gemilerinden bazıları olacak
Dünyanın en gelişmiş lazer silahlarına sahip olacağız ve bunlar yeni gemilerde yer alacak
Hedefe nişan aldığınızda onu yok eden lazerlerimiz var. Bunlar dünyanın en gelişmiş lazerleri olacak ve dünyanın en gelişmiş lazerleri inşa ettiğimiz savaş gemilerinde bulunacak. Ayrıca nükleer silah da taşıyacaklar
'Elimizde tutuyoruz'
Trump, ABD'nin hem ele geçirilen Venezüella petrolünü hem de onu taşıyan tankerleri elinde tutacağını söyledi.
"Onu elimizde tutuyoruz. Belki satarız. Belki saklarız. Belki de stratejik rezervlerimizde kullanırız. Onu elimizde tutuyoruz. Gemileri de elimizde tutuyoruz."