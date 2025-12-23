Uyuz vakalarında dikkat çeken artış: Çocuklar arasında yayılıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/uyuz-vakalarinda-dikkat-ceken-artis--cocuklar-arasinda-yayiliyor-1102091435.html
Uyuz şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı artıyor. Uzmanlar özellikle çocuklar arasında uyuzun hızla yayıldığına dikkat çekti. 23.12.2025, Sputnik Türkiye
Kaşıntı şikayetiyle başlayan uyuz nedeniyle hastanelere başvurularda artış yaşanıyor. Bulaşıcı olan uyuzun özellikle okullarda yakın temas halinde olan çocuklarda daha da sık görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar aileleri uyuzun erken belirtileri konusunda uyardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Furkan Timur, "Normal dönemlere kıyasla, özellikle kışa yaklaşırken ve okul dönemiyle birlikte uyuz şüphesiyle başvuran hasta sayısında anlamlı bir artış hissediliyor" dedi. Acil servislere başvuru çoğaldıHürriyet'in haberine göre, son aylarda sahada ve polikliniklerde uyuz şüphesiyle başvurularda belirgin bir artış gözlemlendiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Furkan Timur, "Bir kısmı acil servise ‘gece uyutmayan kaşıntı, yaygın döküntü, huzursuzluk’ gibi şikâyetlerle geliyor. Özellikle küçük çocuklarda uykusuzluk ve kaşıntıya bağlı ajitasyon, aileyi hızlıca acile yönlendirebiliyor. Diğer önemli grup ise polikliniğe geliyor; burada da çoğu zaman ‘Evde bir kişide başladı, sonra kardeşe ve ebeveyne geçti’ şeklinde bir hikâye oluyor" diye anlattı. Kışa yaklaşırken ve okul dönemiyle birlikte uyuz şüphesiyle başvuran hasta sayısında artış hissedildiğini dile getiren Dr. Timur, uyuzun temel bulaş yolunun yakın süreli cilt teması olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle okullar ve kreşler, çocukların gün içinde temas ederek vakit geçirmesi nedeniyle bulaş açısından uygun ortamlar oluşturur. Ancak uyuzun yalnızca okulda ortaya çıkan ya da orada hızla yayılan bir hastalık gibi düşünülmesi doğru değil; çoğu zaman okul ve ev arasında gidip gelen bir bulaş zinciri söz konusu. Hastalık çoğunlukla aynı evde yaşama, aynı yatakta uyuma ya da uzun süreli yakın temas yoluyla yayılır. Bu nedenle sadece çocuğun tedavi edilip evdeki diğer bireylerin ihmal edilmesi, hastalığın tekrarlamasına neden olur" uyarısında bulundu.Uyuzun erken dönem belirtileri nelerdir?Uyuzun en erken ve en dikkat çekici belirtisinin kaşıntı olduğuna dikkat çeken Dr. Timur şu bilgileri paylaştı:
