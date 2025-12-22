https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/alzheimer-icin-umut-isigi-hastalik-hafiza-kaybi-baslamadan-durdurulabilir-1102064695.html
Alzheimer için umut ışığı: Hastalık hafıza kaybı başlamadan durdurulabilir
Northwestern Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Alzheimer'ı tetiklediğine inandıkları yeni bir toksik protein keşfetti. 'NU-9' adlı deneysel ilacın...
Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, Alzheimer hastalığının en erken beyin değişikliklerini tetiklediğine inandıkları, daha önce bilinmeyen ve oldukça zehirli bir protein türünü tanımladılar. 'Amiloid beta oligomerlerinin' toksik bir alt türü olan bu proteinin, nöron işlev bozukluğu ve iltihaplanma gibi en erken değişimlerden sorumlu olabileceği düşünülüyor.Çalışmanın ilk yazarı Daniel Kranz, "Alzheimer hastalığı, belirtileri ortaya çıkmadan onlarca yıl önce başlar. Bellek kaybı belirginleşmeden çok önce, toksik amiloid beta oligomerleri nöronların içinde birikir" dedi. Araştırmacılar, belirtiler ortaya çıktığında altta yatan patolojinin zaten ilerlemiş olduğunu ve bunun birçok klinik denemenin başarısız olmasının büyük bir nedeni olabileceğini vurguladı.Farelerde iltihabı ve tehlikeli proteini azalttıAraştırmacılar, küçük moleküllü bir bileşik olan deneysel ilaç NU-9'u, henüz belirti göstermeyen Alzheimer'lı fare modellerinde test etti. Fareler 60 gün boyunca günlük ağızdan doz aldı. Sonuçlar, ilacın erken dönemdeki beyin iltihabını ve anormal TDP-43 proteinini önemli ölçüde azalttığını gösterdi.'Kolesterol ilacı gibi erken müdahale'Bilim insanları, bu yeni keşfedilen toksik protein alt türünü 'ACU193+' olarak adlandırdı. Bu proteinin, stres altındaki nöronların içinde erken dönemde ortaya çıktığını ve daha sonra yakındaki astrosit adlı beyin hücrelerinin yüzeylerine geçerek bir iltihaplanmayı tetikleyebileceğini buldular. NU-9'un bu alt türü hedef alarak önemli ölçüde azalttığı belirlendi.
SON HABERLER
