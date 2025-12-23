Türkiye
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: İşletmeci Umut Evirgen adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: İşletmeci Umut Evirgen adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan işletmeci Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz adliyeye sevk edildi. 23.12.2025, Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam gözaltına alınan İstanbul Etiler’deki “Kütüphane” adlı mekanın işletme müdürü Ali Yaşar Koz ile film yapımcısı ve işletmeci Umut Evirgen emniyetteki işlemleri sonrası savcılığa sevk edildi.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: İşletmeci Umut Evirgen adliyeye sevk edildi

14:56 23.12.2025 (güncellendi: 14:57 23.12.2025)
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan işletmeci Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam gözaltına alınan İstanbul Etiler’deki “Kütüphane” adlı mekanın işletme müdürü Ali Yaşar Koz ile film yapımcısı ve işletmeci Umut Evirgen emniyetteki işlemleri sonrası savcılığa sevk edildi.
