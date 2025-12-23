Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Emrullah Erdinç serbest bırakıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmisti-emrullah-erdinc-serbest-birakildi-1102131740.html
Emrullah Erdinç, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gece gözaltına alındı.Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Emrullah Erdinç hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Erdinç’in serbest bırakılmasına hükmetti.
Uyuşturucu soruşturmasında Emrullah Erdinç, dün akşam saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Emrullah Erdinç serbest bırakıldı.
Emrullah Erdinç, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gece gözaltına alındı.
Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Emrullah Erdinç hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Erdinç’in serbest bırakılmasına hükmetti.