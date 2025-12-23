Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmisti-emrullah-erdinc-serbest-birakildi-1102131740.html
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Emrullah Erdinç serbest bırakıldı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Emrullah Erdinç serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturmasında Emrullah Erdinç, dün akşam saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan... 23.12.2025
türki̇ye
türkiye
Emrullah Erdinç, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gece gözaltına alındı.Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Emrullah Erdinç hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Erdinç’in serbest bırakılmasına hükmetti.
türki̇ye
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Emrullah Erdinç serbest bırakıldı

20:44 23.12.2025
Uyuşturucu soruşturmasında Emrullah Erdinç, dün akşam saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Emrullah Erdinç serbest bırakıldı.
Emrullah Erdinç, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gece gözaltına alındı.
Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Emrullah Erdinç hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Erdinç’in serbest bırakılmasına hükmetti.
TÜRKİYE
Uyuşturucu operasyonu: Emrullah Erdinç gözaltına alındı
