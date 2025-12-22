Uyuşturucu operasyonu: Emrullah Erdinç gözaltına alındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/uyusturucu-operasyonu-emrullah-erdinc-gozaltina-alindi-1102073542.html

Uyuşturucu operasyonunda gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. 22.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul’da ünlü isimler ve medya mensuplarına yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu genişletildi.Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, gazeteci Emrullah Erdinç’in de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı öğrenildi.

