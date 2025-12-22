https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/uyusturucu-operasyonu-emrullah-erdinc-gozaltina-alindi-1102073542.html
Uyuşturucu operasyonu: Emrullah Erdinç gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonu: Emrullah Erdinç gözaltına alındı
22.12.2025
İstanbul’da ünlü isimler ve medya mensuplarına yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu genişletildi.Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, gazeteci Emrullah Erdinç’in de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı öğrenildi.
Uyuşturucu operasyonu: Emrullah Erdinç gözaltına alındı
22:02 22.12.2025 (güncellendi: 22:21 22.12.2025)
Uyuşturucu operasyonunda gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.
İstanbul’da ünlü isimler ve medya mensuplarına yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu genişletildi.
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, gazeteci Emrullah Erdinç’in de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı öğrenildi.