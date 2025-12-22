Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/uyusturucu-operasyonu-emrullah-erdinc-gozaltina-alindi-1102073542.html
Uyuşturucu operasyonu: Emrullah Erdinç gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonu: Emrullah Erdinç gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu operasyonunda gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T22:02+0300
2025-12-22T22:21+0300
türki̇ye
türkiye
gazete
muhabir
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102073243_0:0:612:344_1920x0_80_0_0_168c347422b4282134b4da2799850981.jpg
İstanbul’da ünlü isimler ve medya mensuplarına yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu genişletildi.Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, gazeteci Emrullah Erdinç’in de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/ahmet-hakan-ne-demisti-mehmet-akif-ersoy-ifadesinde--1101901830.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102073243_67:0:547:360_1920x0_80_0_0_0d6340aa64155fc9aad6576404406af8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, gazete, muhabir, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu
türkiye, gazete, muhabir, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu: Emrullah Erdinç gözaltına alındı

22:02 22.12.2025 (güncellendi: 22:21 22.12.2025)
© Fotoğraf : Emrullah Erdinç XEmrullah Erdinç
Emrullah Erdinç - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
© Fotoğraf : Emrullah Erdinç X
Abone ol
Uyuşturucu operasyonunda gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.
İstanbul’da ünlü isimler ve medya mensuplarına yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu genişletildi.
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, gazeteci Emrullah Erdinç’in de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı öğrenildi.
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
TÜRKİYE
Ahmet Hakan: Ne demişti Mehmet Akif Ersoy ifadesinde?
18 Aralık, 09:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала