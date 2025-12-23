https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/ukraynadaki-askeri-hedefler-kinjal-ile-vuruldu-iki-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1102089697.html
Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: İki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: İki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: İki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
12:33 23.12.2025 (güncellendi: 12:37 23.12.2025)
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu. Ayrıca iki yerleşim biriminin daha Rusya’nın kontrolüne geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Kinjal hipersonik füzeler dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın silah sanayisi işletmelerini ve bu tesislerin faaliyetini sağlayan enerji altyapısı tesislerini vurdu.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Harkov Bölgesi’nin Prilipka ve Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Andreevka yerleşim birimlerinde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.405 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 15 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası ve 56 İHA'yı engelledi.