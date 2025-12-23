Türkiye
SON DAKİKA | Ankara'da özel jetle bağlantı kesildi: Başkentte hava trafiği kapatıldı
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/ukrayna-genelkurmayi-severskin-kaybedildigini-kabul-etti-1102132476.html
Ukrayna Genelkurmayı, Seversk'in kaybedildiğini kabul etti
Ukrayna Genelkurmayı, Seversk'in kaybedildiğini kabul etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmayı, Rus ordusunun Seversk’i ele geçirmesinden yaklaşık iki hafta sonra şehrin kaybedildiğini resmen açıkladı. 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T21:08+0300
2025-12-23T21:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna genelkurmay başkanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
valeriy gerasimov
vladimir putin
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101756645_0:8:1400:796_1920x0_80_0_0_d1b26f9a22ad872f4555098885561823.jpg
Ukrayna Genelkurmayı, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) sınırları içinde yer alan Seversk kentinden çekildiklerini yaklaşık iki hafta sonra resmen duyurdu. Açıklama, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Telegram kanalında “Yerleşim yerinden çekildik” ifadeleriyle yer aldı.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 11 Aralık’ta Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Seversk’in Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini rapor etmişti.Seversk, 2022'den bu yana çatışmaların sürdüğü Serebryansk bölgesinin güneybatısında yer alıyor. Şehir, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri açısından stratejik bir öneme sahipti. Bu bölgenin Rus güçleri tarafından kontrol altına alınması, Rus ordusunun kuzeydoğudan Slavyansk-Kramatorsk kentsel bölgesine doğru ilerleyişine olanak sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/rus-ordusu-dimitrov-kentinde-kusatilan-dusman-guclerini-yok-etmeyi-surduruyor-1102025175.html
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101756645_165:0:1236:803_1920x0_80_0_0_4b396e46edff2a31da912c55fd6b77a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna genelkurmay başkanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), valeriy gerasimov, vladimir putin, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), valeriy gerasimov, vladimir putin, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu

Ukrayna Genelkurmayı, Seversk'in kaybedildiğini kabul etti

21:08 23.12.2025
© Sputnik / Bộ Quốc phòng Liên bang Nga / Multimedya arşivine gidinLực lượng vũ trang Nga đã giải phóng Seversk
Lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng Seversk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
© Sputnik / Bộ Quốc phòng Liên bang Nga
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna Genelkurmayı, Rus ordusunun Seversk’i ele geçirmesinden yaklaşık iki hafta sonra şehrin kaybedildiğini resmen açıkladı.
Ukrayna Genelkurmayı, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) sınırları içinde yer alan Seversk kentinden çekildiklerini yaklaşık iki hafta sonra resmen duyurdu. Açıklama, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Telegram kanalında “Yerleşim yerinden çekildik” ifadeleriyle yer aldı.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 11 Aralık’ta Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Seversk’in Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini rapor etmişti.
Seversk, 2022'den bu yana çatışmaların sürdüğü Serebryansk bölgesinin güneybatısında yer alıyor. Şehir, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri açısından stratejik bir öneme sahipti. Bu bölgenin Rus güçleri tarafından kontrol altına alınması, Rus ordusunun kuzeydoğudan Slavyansk-Kramatorsk kentsel bölgesine doğru ilerleyişine olanak sağlıyor.
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Dimitrov kentinde kuşatılan düşman güçlerini yok etmeyi sürdürüyor
21 Aralık, 13:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала