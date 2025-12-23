https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/ukrayna-genelkurmayi-severskin-kaybedildigini-kabul-etti-1102132476.html
Ukrayna Genelkurmayı, Seversk'in kaybedildiğini kabul etti
Ukrayna Genelkurmayı, Rus ordusunun Seversk’i ele geçirmesinden yaklaşık iki hafta sonra şehrin kaybedildiğini resmen açıkladı. 23.12.2025, Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmayı, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) sınırları içinde yer alan Seversk kentinden çekildiklerini yaklaşık iki hafta sonra resmen duyurdu. Açıklama, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Telegram kanalında “Yerleşim yerinden çekildik” ifadeleriyle yer aldı.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 11 Aralık’ta Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Seversk’in Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini rapor etmişti.Seversk, 2022'den bu yana çatışmaların sürdüğü Serebryansk bölgesinin güneybatısında yer alıyor. Şehir, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri açısından stratejik bir öneme sahipti. Bu bölgenin Rus güçleri tarafından kontrol altına alınması, Rus ordusunun kuzeydoğudan Slavyansk-Kramatorsk kentsel bölgesine doğru ilerleyişine olanak sağlıyor.
