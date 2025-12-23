Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/tutuklanan-ela-rumeysa-cebecinin-ek-ifadesi-ortaya-cikti-uyusturucu-gecmis-zamanda-kullandim-1102127903.html
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: 'Uyuşturucu geçmiş zamanda kullandım'
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: 'Uyuşturucu geçmiş zamanda kullandım'
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı. Cebeci ifadesinde 'Ben uyuşturucu satıcısı değilim, kullanıcısıyım' derken "Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla K. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım." ifadelerini kullandı. Kimseye uyuşturucu vermedim CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın ulaştığı ifadede Ela Rümeysa Cebeci "Gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum. Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım" dedi. Cebeci ifadesinde, "Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdi. Hatta kullandığım ikinci telefonumun da şifresini rızamla verdim. Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarımda uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla K. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım." ifadelerini kullandı.
© AA / Zeynep Yeşildal
Abone ol
Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı. 'Uyuşturucuyu geçmişte kullandım' diyen Cebeci uyuşturucu satıcılığıyla ilgili iddiaları yalanladı.
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı. Cebeci ifadesinde 'Ben uyuşturucu satıcısı değilim, kullanıcısıyım' derken "Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla K. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım." ifadelerini kullandı.

Kimseye uyuşturucu vermedim

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın ulaştığı ifadede Ela Rümeysa Cebeci "Gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum. Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım" dedi. Cebeci ifadesinde, "Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdi. Hatta kullandığım ikinci telefonumun da şifresini rızamla verdim. Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarımda uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla K. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım." ifadelerini kullandı.
